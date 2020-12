Vragen over afvallen na de overgang

Toename van gewicht

Vraag:

Ik kom zo langzaam aan in de overgang en wordt dikker en dikker zonder speciale reden. Afvallen is lastig. Waar ik voorheen makkelijk een kilo per week afviel, gebeurt er nu niets of is de winst minimaal. Waar ligt dit aan en heeft u tips?

Antwoord:

Tijdens de overgang vinden er nogal wat veranderingen plaats in het lichaam. Zo neemt het lichaamsgewicht vaak toe en verdwijnt de slanke taille. Het is onduidelijk of deze veranderingen specifiek gekoppeld zijn aan de overgang of dat ze onderdeel zijn van een normaal verouderingsproces.

Wel is duidelijk dat verstandige voedingskeuzes samen met voldoende beweging dé basis vormen voor een gezond gewicht en het risico op ziekten verkleinen. Daarnaast is het zo dat de meeste mensen minder energie (calorieën) nodig hebben dan voorheen, door veranderingen in de hormoonbalans en vaak door minder activiteit. Je eetpatroon dien je hierop aan te passen. Dit kun je doen door als basis de hoeveelheden die genoemd staan in deze tabel op basis van de richtlijnen van het Voedingscentrum, met daarbij mager broodbeleg, vlees en melkproducten, en dranken zonder suiker, zoals koffie en thee. Zorg daarnaast voor voldoende beweging: iedere dag een uur lopen, fietsen, zwemmen, dansen et cetera. Het afvallen kan langzamer gaan tijdens en na de overgang, maar geef het de tijd en houd vol!

Hormoonbalans

Vraag:

Wat is de invloed van de gewijzigde hormoonbalans bij vrouwen na de overgang? En wat kunnen vrouwen doen om de effecten ervan te beïnvloeden?

Antwoord:

De veranderingen in hormoonhuishouding rond de overgang hebben een aantal ingrijpende gevolgen voor vrouwen. Zo wordt er meer vet opgeslagen (rond de maag), stijgt het risico op hart- en vaatziekten en ook het risico op osteoporose (botontkalking). Grotendeels een fysiologisch proces waar weinig controle op uit te oefenen valt.

Er zijn echter een aantal dingen die je wel zelf kunt doen. Beweeg minimaal één uur per dag (wandelen en fietsen zijn al prima), pas de hoeveelheid calorieën in het eetpatroon aan naar beneden omdat uw lichaam minder energie nodig heeft. Drink dagelijks 550 ml melkproducten om de botten te beschermen en eet vooral producten met onverzadigd vet en niet met verzadigd vet. Dit om hart- en vaatziekten te voorkomen.

Hoewel afvallen lastiger is na de overgang, blijkt in de praktijk dat het prima mogelijk is, al gaat het vaak wat langzamer dan wanneer je jonger bent.