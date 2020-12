De nieuwe Schijf van Vijf

De oude schijf was al 12 jaar oud.

Wat is er nieuw?

De wijzigingen op hoofdlijnen ten opzichte van de oude schijf:

250 gram groente per dag (voorheen: 200 gram)

meer peulvruchten en minder vlees

25 gram noten per dag, pinda's mag ook (voorheen: geen noten)

Gezonde producten

In de Schijf van Vijf staan alleen producten die echt gezond zijn. Producten die niet in de schijf staan, zijn niet helemaal taboe. Het advies van het Voedingscentrum is om per dag niet vaker dan 3 tot 5 keer per dag iets kleins buiten de schijf te kiezen en hooguit 3 keer per week iets groters.

Uitleg en dagmenu's

De richtlijnen en tips om te eten volgens de Schijf van Vijf vind je in de Gezondgids van april 2016. Lees het gidsartikel Het nieuwe eten, Schijf van Vijf (pdf) mét dagmenu's samengesteld volgens de nieuwe schijf.

Meer over gezond eten: