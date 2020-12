Conclusie

Het Vastendieet is een betrekkelijke nieuwe manier van lijnen, waarbij je 'strenge' dagen afwisselt met dagen van gewoon eten. Eet je op de gewone dagen niet meer dan je gewend bent, dan is de kans groot dat je gewicht verliest.

De beloftes van het dieet zijn fors en het boek staat vol positieve ervaringen, zowel van de auteurs als van proefpersonen. Deze beloftes worden vooralsnog niet compleet onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek bij mensen.

Positieve punten:

De methode is eenvoudig: 2 dagen vasten, afgewisseld met 5 dagen gewoon eten. Je bespaart hierdoor al gauw zo'n 3000 kilocalorieën per week, voldoende voor gewichtsverlies.

Je kunt zelf bepalen op welke dagen van de week je vast.

Na een dag vasten volgt altijd weer een dag waarin je gewoon kunt eten, dat vooruitzicht maakt de vastendagen beter vol te houden.

De methode wordt deels onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. De auteurs citeren wel vaak uit onderzoek bij muizen en melden zelf dat er nog (veel) meer onderzoek nodig is naar het effect van vasten bij mensen en op de lange termijn.

De toon van het boek is positief en stimulerend.

De vastendagen maken je bewust van wat je eet en drinkt; dit kan (onbewust) ook effect hebben op je voedselinname op de andere dagen.

De geadviseerde voeding op de vastendagen is gezond en vitaminerijk: magere eiwitten (vlees, vis, ei) en veel groenten.

Op de website van het Vastendieet geven de auteurs extra tips en praktijkervaringen.

Negatieve punten:

Vasten is moeilijk. Hoewel de auteurs dat niet ontkennen, doen ze er ook vrij luchtig over. Ze melden dat verschijnselen als hongergevoelens en hoofdpijn maar van korte duur zijn.

Voor mensen met een gezin en een drukke baan zullen de vastendagen lastig in te plannen zijn, omdat de rest van het gezin wel moet eten en omdat je speciale recepten moet maken op de vastendag.

De beloftes als het gaat om afvallen en gezondheid zijn erg groot. Hoewel vasten in de belangstelling staat bij wetenschappers, zijn er veel claims nog niet bewezen bij mensen.

De persoonlijke ervaringen in het boek zijn zonder uitzondering positief van toon, terwijl er vast ook mensen zijn voor wie vasten erg moeilijk is of niet werkt. Dat komt niet realistisch over. Op de Facebookpagina van het 5:2 dieet zijn overigens wel negatieve ervaringen te lezen.

Geadviseerd om de maaltijden zeer precies af te wegen en te berekenen. De auteurs berekenen bij de maaltijden zelfs het caloriegehalte van knoflook en kruiden mee, wat toch een tikje overdreven is. Wil je zelf weten hoeveel calorieën je maaltijd bevat? Dat kan met de Eetmeter en Caloriechecker van het Voedingcentrum.

De berekeningen en caloriegehaltes zijn vaak nét afwijkend van Nederlandse tabellen. Zo levert 100 gram radijsjes volgens het boek 13 kcal en volgens de Caloriechecker van het Voedingscentrum 22 kcal. We raden aan om een Nederlandse tabel te gebruiken.

Wat is het boek: Vastendieet

Wie zit er achter het Vastendieet?

Dr. Michael Mosley is arts en een bekende Britse presentator van documentaires voor de BBC. De basis voor dit boek kwam uit de documentaire 'Eat, Fast and Live Longer'. Mimi Spencer is een voedingsjournalist die voor diverse kranten en tijdschriften werkt.

Wat is het Vastendieet?

Bij het Vastendieet vast je 2 dagen per week. Dat wil zeggen dat je zo goed als niets eet. Je mag op die dag wel water, thee en koffie drinken en 2 kleine maaltijden nemen, bijvoorbeeld met groenten, kip, vis, yoghurt of fruit. Per vastendag mag je maximaal 500 kilocalorieën voor vrouwen en 600 kilocalorieën voor mannen. De rest van de week mag je eten zoals je gewend bent. Het wordt ook wel de 5:2 methode genoemd.



In het tweede deel van dit boek wordt de 5:2 methode nader uitgewerkt met voorbeeld dagmenu's, tips en recepten voor de vastendagen. Ook bevat het boek ervaringen van deelnemers, een calorieëntabel en literatuurbronnen.



Mosley is voor dit boek (en de bijbehorende BBC-documentaire) op bezoek geweest bij artsen en onderzoekers die onderzoek doen naar het effect van vasten op de gezondheid. Hij probeerde verschillende vormen van vasten op zichzelf uit en is uiteindelijk op deze 5:2 methode uitgekomen als meest haalbaar en effectief. Mosley is ervan overtuigd dat periodiek vasten een goede methode is om snel en zonder moeite af te vallen. En om de gezondheid te verbeteren, want Mosley claimt dat vasten goed is voor de insulinegevoeligheid, het cholesterolgehalte, de levensduur en het humeur. Ook claimt hij dat het de kans op kanker en Alzheimer verkleint.