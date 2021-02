Zo weeg je jezelf

Weeg je altijd op dezelfde manier

Weeg jezelf altijd rond hetzelfde tijdstip, met dezelfde omstandigheden en op dezelfde plek. De plek van de weegschaal heeft namelijk invloed op het resultaat van de weging. Zorg dat de weegschaal op een rechte harde ondergrond staat en 0 kilogram aangeeft als je hem aanzet.

Met dezelfde omstandigheden bedoelen we onder andere dezelfde kleding. Voor de meest nauwkeurige weging draag je geen kleding. Als je dat wel doet, zorg dan dat je steeds (ongeveer) hetzelfde aanhebt.

Het tijdstip is ook belangrijk. Weeg jezelf altijd op hetzelfde moment van de dag. De meest nauwkeurige weging doe je meteen in de ochtend, naakt. Voordat je iets hebt gegeten of gedronken.

Weeg je niet te vaak

Jezelf meer dan één keer per week wegen is niet nodig. Sterker nog: het kan een vertekend beeld geven. Je gewicht fluctueert namelijk iedere dag. Als je 0,1 kg omhoog bent gegaan, ben je niet meteen aangekomen. Het is beter je slechts af en toe te wegen. Zo houd je je gewicht in de gaten zonder dat het een obsessie wordt.

Soorten weegschalen

Digitale weegschalen zijn over het algemeen nauwkeuriger dan analoge (met een wijzer). Sommige digitale weegschalen kunnen ook je vetpercentage meten. Maar dat is vaak niet zo nauwkeurig, dus hecht hier niet te veel waarde aan. Soms kun je ook invoeren hoe lang je bent en of je een man of vrouw bent. De weegschaal kan dan gelijk je BMI bereken.

Schommelingen op de weegschaal

Veel mensen denken dat schommelingen op de weegschaal toe te schrijven zijn aan het verliezen of aankomen van vetmassa. Maar niet alle veranderingen op de weegschaal komen door meer of minder vet. Ook je stofwisseling en je vochthuishouding tellen mee. En dat wisselt, zelfs gedurende de dag. Zo weeg je vóór een toiletbezoek meer dan erna. En weeg je vóór het eten of drinken minder dan dat je na de maaltijd op de weegschaal stapt. Ook verlies je tijdens het slapen een hoop vocht in de vorm van zweet. Grote kans dat je daarom ’s ochtends vroeg minder weegt dan ’s avonds laat.

Spiermassa en vetmassa

Spiermassa is compacter en zwaarder dan vetmassa. Als je meer sport, verlies je vet. Maar je komt aan doordat je spiermassa toeneemt. In die zin kan extra gewicht dus ook een goed teken zijn. Je wordt gespierder.

Het cijfer op de weegschaal zegt dus niet alles. Zo kan een bodybuilder behoorlijk veel wegen, terwijl dat hoofdzakelijk spier is. Staar je dus niet blind op de weegschaal maar houd ook je tailleomtrek in de gaten. Hiermee krijg je een beter beeld van de veranderingen van je vetmassa.

Invloeden op je vochthuishouding

Hormomen hebben ook effect op je gewicht. In je lichaam worden allerlei hormonen aangemaakt. Deze kunnen ervoor zorgen dat je vocht vasthoudt. Bij vrouwen kan dat bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de menstruatiecyclus. Aan het einde van de cyclus kan het zijn dat je meer vocht vasthoudt. Dat kan ongeveer een kilo op de weegschaal schelen.

Ook sommigen medicijnen zorgen ervoor dat je vocht vasthoudt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij prednison. En eet je veel zout, dan kan het zijn dat je daardoor vocht vasthoudt. Dat zie je allemaal terug op de weegschaal.

Het scheelt per persoon hoeveel effect hormonen, medicatie en zout hebben op je vochthuishouding en je gewicht. Ieder lichaam is anders en reageert anders op bepaalde stoffen en hun bijwerkingen.