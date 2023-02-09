Verdieping

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Onderwerpen

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod in Gezondgids 1.

Winderigheid

Iedere dag wat winden laten is normaal. Maar als het er veel zijn of als je er buikpijn van krijgt, kan dat behoorlijk lastig zijn. Waar komen die winden vandaan en wat kun je ertegen doen? Lees het artikel Laat maar waaien (pdf).

Vegetarische burgers

Eet je minder of geen vlees, maar wil je wel de ‘beleving’ van een burger? Dan zijn er allerlei vegetarische varianten. Helaas laat de voedingswaarde vaak te wensen over. Naast vleesminderen kun je meer doen om milieuvriendelijk te eten.

Tandvleesontsteking

Van ontstoken tandvlees merk je vaak weinig. Toch kan het ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid. Gebruik nooit zomaar een middeltje, maar overleg eerst met je tandarts. In ons boek Kwalen te lijf lees je van meer dan 80 kwalen welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.

Vis zonder luchtje

Onze visconsumptie is de afgelopen 50 jaar verdubbeld en groeit nog steeds. Er wordt meer vis gevangen dan erbij komt. Vis bevat ook veel gezonde voedingsstoffen. Welke vis kun je eten met een zuiver geweten?