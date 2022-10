Gezondgids 5

Verdieping

Plantaardige melkvervangers

Er staan veel claims op dranken van bijvoorbeeld soja of haver. De ene claim maakt duidelijk wat je aan het product hebt, maar de andere zet je op het verkeerde been. Lees het artikel Nuttig of verkooppraat? (pdf).

Geurstoffen in verzorgingsproducten

Op het etiket staat geraniol of oak moss. Maar wat is dat? Wat zit er in de smeersels en sprays op je badkamerplankje? En is alles even goed voor je? Meer over ingrediënten in cosmetica.

Het oog, een complex zintuig

Het oog bestaat uit verschillende onderdelen, die elk een functie hebben en er samen voor zorgen dat je kunt zien. Wat is de beste behandeling bij een oogziekte?

Hoe gezond is sushi?

Sushi-liefhebbers opgelet. Dat Japanse hapje met rijst, zeewier en vis heeft weliswaar een slank imago, maar is het wel zo gezond? De smaakmakers wasabipasta en sojasaus bevatten in elk geval veel zout.

Peulvruchten

Een keer per week peulvruchten eten, adviseert de Gezondheidsraad. Peulvruchten zijn erg veelzijdig. Bovendien zijn ze niet alleen goed voor mensen, maar ook voor de planeet. De meeste peulvruchten zijn rijk aan eiwitten.

Reisziekte

Misselijkheid in de auto, het vliegtuig of op de boot. Het kan je vakantieplezier verpesten. Hoe verklein je de kans op misselijkheid? In ons boek Kwalen te lijf lees je welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.