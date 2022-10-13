Verdieping Gezondgids 5

De redactie stelt een lijst samen met websites die zijn gebruikt als bron voor de artikelen. Ook noemen we websites waarmee je zelf aan de slag kunt. Nieuws (p. 4-7) Zondertussenkomst van de huisarts naar de kno-arts Slaapgebrek maakt asocialer Vaker heupbreuk bij vrouwelijke vegetariërs Andere dosering antibiotica nodig €3 miljoen beschikbaar voor hulp en ondersteuning bij dementie Strengere criteria voor Nutri-Score Meer mensen besmet met legionella Aanpak psoriasis en eczeem door huisarts kan beter MDL-problemen bij 1 op de 4 Nederlanders Vitamine D en de kans op auto-immuunziektes Meer dan 1 keer per week (vette) vis eten is niet nodig Dossier longontsteking (p. 17-23) Kort Koorts, hoesten en benauwdheid Een paar weken hoesten Extra kussens Gevaarlijke klachten Meer informatie Longfonds RIVM Reisziekte (p. 26-28) Boek Kwalen te lijf Geurstoffen (p. 32-34) Ingrediënten in cosmetische producten Aanhoudende lichamelijke klachten (p. 36-39) Wat kun je er aan doen? Informatie voor patiënten en professionals Polikliniek onverklaarde klachten 9 vragen over listeria (p. 40-42) Houdbaarheid van voeding Hier en daar (p. 44-46) Antimuggenmiddelen Sojasaus Winderigheid Sesamzaad Tandpasta CBD Runderbouillon Media (p. 47) Een eerbetoon aan groente Alles over groente Too Good To Go Downloaden voor Android Downloaden voor Apple Groentekalender Vers altijd het gezondst? Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Gezondgids.nl