Gezondgids 6

Maaltijdboxen

Maaltijdboxen maken het je makkelijk met hun recepten en de daarop afgestemde inhoud. Maar geven ze ook genoeg informatie om gezond te kunnen kiezen? Dat verschilt nogal. Lees het artikel Open boek of black box? (pdf).

Palmolie

Wat hebben haarconditioner en crackers met elkaar gemeen? Grote kans dat ze beide palmolie bevatten, het lievelingsvet van fabrikanten van levensmiddelen en verzorgingsproducten. Hoe gezond is dit, en hoe duurzaam? Meer over andere oliesoorten.

Wachtlijstbemiddeling

De wachtlijsten in de zorg blijven oplopen. Zorgverzekeraars hebben een zorgteam dat je helpt uitzoeken waar je eerder terechtkunt. Hoe werkt dat en wat zijn de ervaringen ermee? Overstappen van zorgverzekeraar kan met onze Zorgvergelijker.

Beenklachten

Er zijn veel soorten beenklachten, zoals dikke enkels, etalagebenen en spierkrampen. De oorzaken verschillen, en daarmee ook de beste behandeling. In ons boek Kwalen te lijf lees je welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.

Kleurstoffen in verzorgingsproducten

Op het etiket staat CI 75470 of paraphenylenediamine. Maar wat is dat? Wat zit er in de smeersels en sprays op je badkamerplankje? En is alles even goed voor je? Meer over ingrediënten in cosmetica.