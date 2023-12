Gezondgids 6

Onderwerpen

Alternatieven voor yoghurt

Yoghurt, maar dan op basis van kokos, amandel, haver of soja. Er is veel keus als je een plantaardig alternatief zoekt. Welke komt wat voedingswaarde betreft in de buurt van yoghurt? Lees het artikel 'Let op de voedingswaarde' (pdf).

Oogontsteking

De meest voorkomende oogontstekingen zijn die van het oogwit en een ontstoken rand van het ooglid. Waardoor ontstaat zo’n ontsteking, is die besmettelijk en wat kun je ertegen doen? In het boek Kwalen te lijf lees je van meer dan 80 kwalen welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.

Microbioom

In je darmen wonen miljarden bacteriën, en dat is maar goed ook. Want dit microbioom werkt samen met je spijsvertering, immuunsysteem en zelfs met je hersenen. Zo eet je gezond.

Gedragsverandering

Om goede voornemens succesvol te laten zijn, is het nodig je gedrag te veranderen. Die gedragsverandering verloopt in 6 fasen. We leggen uit hoe het werkt. Lees meer in ons boek Zo blijf je fit en gezond.