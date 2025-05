Vakantie

Laat je vakantie niet verpesten door de reis en voorkom reisziekte, ook wel bewegingsziekte genoemd. Hierdoor kun je misselijk of draaierig worden, tot braken aan toe. Het kan ontstaan tijdens het reizen in een auto, bus, boot of vliegtuig. Je kunt dan ook last krijgen van slaperigheid, vermoeidheid en zweten. De klachten verdwijnen enige tijd nadat de beweging van het vervoermiddel stopt.

Uitgerust

Om reisziekte te voorkomen, ga je het liefst uitgerust op reis. Eet ook ongeveer een half uur voor vertrek een lichte maaltijd. Koffie, koolzuurhoudende dranken en alcohol kun je beter even laten staan. Ga het liefst voorin de auto of bus zitten, zodat je ziet wat er komt. Mocht je toch misselijk worden of andere klachten krijgen die bij reisziekte horen, probeer dan een stukje droog brood of een cracker te eten en probeer je hoofd zo min mogelijk te bewegen.

Pillen

Als bovenstaande onvoldoende helpt, kun je een middel tegen reisziekte innemen. Voorbeelden zijn cinnarizine, cyclizine en meclozine. Het belangrijkste verschil tussen deze middelen is de werkingsduur. Laat je adviseren door de verkoper. Het veel verkochte middel Primatour raden we overigens niet aan, omdat het geen voordelen heeft boven de andere genoemde middelen, maar wel meer kans op bijwerkingen.

Andere middelen

Behalve tegen reisziekte is het aan te bevelen meer zelfzorgmiddelen mee te nemen op reis. Denk dan aan:

Paracetamol.

Een ontsmettingsmiddel zoals povidonjood.

Lidocaïne vaselinecrème voor pijn en jeuk door bijvoorbeeld insectenbeten. Ook een crème met levomenthol werkt verkoelend en jeukstillend.

Een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor, bij voorkeur zowel uv-A als uv-B.

Bekijk onze test zonnebrandmiddelen. Neusdruppels of -spray met xylometazoline bij verkoudheid en oorpijn bij het vliegen

Een anti-allergiemiddel zoals cetirizine of loratadine.

Verbandmiddelen.

ORS-preparaten om uitdrogen bij diarree te voorkomen, vooral in tropische landen van belang.

Loperamide voor aanhoudende waterdunne diarree.

Klamboe

Zoek ruim van tevoren uit of vaccinaties en/of malariatabletten nodig zijn voor je bestemming. Ga je naar een gebied met een malariarisico, denk dan ook aan een klamboe en een insectenwerend middel met DEET, en (op doktersadvies) malariatabletten. Vergeet verder niet de geneesmiddelen mee te nemen die je regelmatig gebruikt. Controleer of je hier voldoende van hebt, en of je er een verklaring voor nodig hebt van je apotheker. Dit kun je checken via de website van het CAK.

Appotheek

Zet voor vertrek de gratis app Appotheek (met dubbel p) op je mobiele telefoon. Hierop vind je veel betrouwbare informatie over medicijnen. Dit kan ook van pas komen als je in het buitenland naar een apotheek moet.