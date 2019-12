Hypotheekboetes te hoog en intransparant

Aanleiding onderzoek

Aanleiding voor dit onderzoek is de publicatie van de AFM-leidraad (pdf) op 20 maart 2017. Daarin staat waaraan de boeteregeling van de banken minimaal moet voldoen als consumenten hun hypotheek eerder aflossen of oversluiten. Sinds 14 juli 2016 geldt namelijk nieuwe Europese regelgeving (MCD), waarin staat dat hypotheekverstrekkers niet méér boete mogen rekenen dan het financiële nadeel dat zij hebben.

Alle banken volgen op dit moment de leidraad van de AFM of zullen dat op korte termijn doen. De banken zullen met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016 de geleden schade aan de consument vergoeden. De Consumentenbond vindt echter dat de banken ook te hoge boetes betaald vóór deze datum moeten compenseren. Ook moeten hypotheekaanbieders van de AFM duidelijk aan hun klanten uitleggen hoe de boete is berekend.

Boetes te hoog; geld terug!

Na 14 juli 2016

Uit het onderzoek van de Consumentenbond naar voorwaarden blijkt, dat vrijwel alle banken de fout in zijn gegaan met te hoge hypotheekboetes, zelfs na 14 juli 2016. Bijna iedereen die vanaf deze datum boete heeft betaald, krijgt geld terug.

Een uitzondering moeten we maken voor de annuïteitenhypotheek. Bij deze hypotheekvorm hanteerden ABN Amro, Centraal Beheer, Florius, MoneYou, Munt Hypotheken, Obvion, Rabobank, Triodos en Woonfonds juist een hele gunstige rekenmethodiek.

Kans op geld terug vóór 14 juli 2016

Ook consumenten die vóór 14 juli een hypotheekboete betaald hebben, maken kans op geld terug. Er zijn banken die de hypotheekboete berekenden op een manier die wel heel ongunstig uitpakt voor hun klanten. Bekijk om welke aanbieders het gaat.

Boeteberekeningen allemaal onbegrijpelijk

Naast te hoge boetes zijn de boetenota’s die hypotheekverstrekkers aan hun klanten sturen volkomen vaag: geen enkele bank maakt duidelijk hoe die boete is berekend.

Hypotheekverstrekkers moeten duidelijk op hun nota uitleggen hoe ze de boete berekenen; ook dit staat in de leidraad van de AFM. Ikbenfrits bekeek 200 aflosnota’s van 20 banken om te zien hoe banken hun klanten informeren. Om een boete te kunnen narekenen zijn 7 gegevens nodig.

De resultaten zijn schokkend. Alle onderzochte banken gingen in de fout: geen enkele toonde alle benodigde gegevens op de aflosnota. Consumenten die een boete moeten betalen, kunnen dus op geen enkele manier controleren hoe de bank aan het bedrag komt en of het klopt.

Sommigen presteren iets beter dan anderen:

Erg slecht

Deze banken toonden slechts 1 van de 7 gegevens:

BLG Hypotrust Nationale Nederlanden

Minst slecht

Deze banken tonen 4 van de 7 benodigde gegevens:

ABN AMRO Florius ING Delta Lloyd

De Consumentenbond vindt dat banken uiterlijk december 2017 volledige informatie moeten verstrekken aan consumenten over hun boeteberekening; dit is driekwart jaar na het verschijnen van de AFM-leidraad. We zullen in het vierde kwartaal 2017 dit onderzoek herhalen.

De Consumentenbond heeft een voorbeeld van een goede aflosnota (pdf) gemaakt.

Boeteregeling verslechterd

Centraal Beheer, Munt Hypotheken, Rabobank, Obvion en Woonfonds hebben naar aanleiding van de AFM-leidraad (pdf) hun boeteberekeningen verslechterd. Het gaat hierbij om berekening bij annuïteitenhypotheken. Banken kunnen hiervoor 2 methodes hanteren:

de maandlastenmethode of

de contante waarde methode.

De maandlastenmethode levert minder boete op voor een klant dan de contante waarde methode.

De AFM vindt dat banken tenminste de contante waarde methode moeten aanhouden maar positief afwijken mag natuurlijk. Navraag door de Consumentenbond leert dat, met uitzondering van Triodos, banken die voorheen de gunstige methode hanteerden dit na de publicatie van de AFM-leidraad gaan aanpassen voor nieuwe klanten. Centraal Beheer, Munt Hypotheken, Rabobank, Obvion en Woonfonds doen dit ook voor bestaande klanten.

De Consumentenbond vindt het volstrekt onacceptabel dat deze banken aan bestaande rechten van klanten tornen en eist dat zij dit voor die klanten aanpassen.

