Inboedel op waarde schatten

Na een verhuizing of scheiding kan je inboedelwaarde veranderen. En ben je misschien ineens onderverzekerd of je betaalt juist te veel. Maakt je inboedelverzekeraar gebruik van een inboedelwaardemeter, dan kun je daarmee nagaan of je actie moet ondernemen.

Bij onderverzekering is de werkelijke waarde van je inboedel hoger dan de verzekerde waarde. Bij schade krijg je dan te weinig uitgekeerd. Bij oververzekering betaal je juist teveel. Bij veranderingen in je woon- en leefsituatie is het dus handig je inboedelwaarde te checken. Meestal doe je dit bij je tussenpersoon of verzekeraar. Als je verzekeraar gebruik maakt van een inboedelwaardemeter, kun je daarmee ook zelf de globale waarde berekenen. En bij een groot verschil met de verzekerde waarde is het natuurlijk slim om direct aan te kloppen bij je verzekeraar.

Inboedelwaardemeter

De inboedelwaardemeter is niet meer dan een hulpmiddel: de globale waarde kan niet zomaar worden overgenomen in de verzekeringspolis. Verzekeraars en tussenpersonen horen je heldere informatie te geven over onder- en oververzekering. Check ook of je verzekeraar een garantie geeft tegen onderverzekering, dat krijg je dan afzonderlijk verstrekt.

