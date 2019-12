Alleen goudvis gedekt bij Centraal Beheer

Zo zijn huisdieren bij Centraal Beheer Achmea specifiek uitgesloten van dekking op de inboedelverzekering, met uitzondering van schade aan vissen door een defect aquarium. EAG Assuradeuren en London Verzekeringen gaan iets verder: alleen schade aan huisdieren door brand of een defect aquarium wordt vergoed, maar wel tot €1000 per gebeurtenis.

Maximumvergoeding

Aegon vergoedt uitsluitend schade aan huisdieren door ongevallen buiten de woning en diefstal uit de woning, eveneens tot maximaal €1000. Ook bij Kroodle, Kruidvat (€1000), Klaverblad Royaal (€1250), De Nederlanden van Nu (€2000), ASR, BLG Wonen, Delta Lloyd, Ohra, Reaal, SNS Bank (€2500) en Avéro Achmea (€10.000) is de vergoeding aan een maximum gebonden.

Nieuwwaarde

Bij de meeste verzekeraars wordt schade aan huisdieren op dezelfde manier vergoed als andere inboedel. Dat wil zeggen tegen nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde op dat moment lager is dan 40% van die nieuwwaarde. In dat geval wordt slechts de dagwaarde vergoed. Uitzondering is de extra uitgebreide inboedelverzekering van de Noordhollandsche van 1816, die altijd de dagwaarde uitkeert.

Beste huisdierdekking

De beste huisdierendekking bieden de allriskpolissen van ING, Nationale-Nederlanden, Turien & Co en ZLM. Zij vergoeden ook de schade aan de inboedel veroorzaakt dóór (huis)dieren zonder beperkingen. De Goudse, Generali en Lancyr zijn op dit vlak het minst aan te bevelen. Zij vergoeden noch schade aan, noch schade door huisdieren.

Bron: Moneyview