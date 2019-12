Betalen voor droge voeten

Schadeverzekeraars hebben dit plan neergelegd bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Omdat de verzekeraars als concurrenten samenwerken, moet de NMa een positief advies geven. Hiervoor moet de samenwerking het maatschappelijk belang dienen.

Onverzekerbaar

Na de watersnoodramp in 1953 besloten verzekeraars het risico op overstromingen uit te sluiten. De financiële schade was zo groot, dat verzekeraars zelf het hoofd niet meer boven water konden houden. Maar de kans op overstromingen is daarna alleen maar toegenomen. En het risico op grote financiële schade is ook groter geworden. Pogingen om dit via de overheid te regelen, zijn gestrand. Er is wel een regeling via de overheid, maar hoeveel schade je vergoed krijgt moet je maar afwachten.

Individueel verzekeren

Vorig jaar lanceerde de verzekeraar Neerlandse in samenwerking met Vereniging Eigen Huis een Catastrofeverzekering. Met deze individuele verzekering is onder meer het overstromingsrisico afgedekt. Voor wie in een risicogebied woont, is de verzekering erg duur. Lees ook onze eerste indruk van deze verzekering.

Iedereen verzekerd

Niet lang daarna kwam het onderwerp ter sprake op de ledenvergadering van het Verbond van verzekeraars. Omdat individueel verzekeren erg duur is, besloten de verzekeraars collectief iets te regelen. Met een vaste opslag op de inboedel- en opstalverzekering betaalt bijna iedereen mee, maar is ook bijna iedereen verzekerd. Ook als je geen risico loopt. Ongeveer 95% van alle Nederlanders heeft een inboedel- en opstalverzekering.

Wat vind jij?

Woon jij in een gebied met groot risico op natte voeten? Dan ben je vast blij met dit initiatief. Maar ook mensen zonder enig risico betalen mee. Vind jij dit een goed plan van de verzekeraars? Of vind je dat de overheid hier haar verantwoordelijkheid moet nemen? Laat het ons weten.

Wil jij weten of jij risico loop? Kijk dan op www.risicokaart.nl.

Bron: Verbond van Verzekeraars