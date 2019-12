Brandregresregeling kan ook VvE's raken

Nieuws|Per 1 januari 2014 kunnen bedrijven door verzekeraars volledig aansprakelijk worden gesteld voor schade door een brand, als die aan hen te wijten is. Deze nieuwe brandregresregeling kan echter ook gevolgen hebben voor particulieren in een Vereniging van Eigenaars (VvE), bevestigt het Verbond van Verzekeraars.

'Verhaal door de brandverzekeraar is alleen mogelijk indien er aantoonbaar sprake is van onzorgvuldig handelen, in dat geval dus de VvE', aldus Rudi Buis van de verzekeringskoepel, die verwacht dat dit in de praktijk weinig voor zal komen: 'Het moet aan te tonen zijn en een direct gevolg van het handelen van de VvE. Denk aan een voorbeeld waarin de VvE is aangesproken op onveilige (brandgevaarlijke) zaken en die dan stelselmatig heeft genegeerd.'

Naburige panden

Als de brand vervolgens overslaat naar naburige panden, zouden de opstalverzekeraars van de buren de schade eveneens kunnen verhalen op de VvE. Op die manier kan de schade flink oplopen. Tot dusver konden verzekeraars maximaal €500.000 verhalen op aansprakelijke ‘niet-particulieren’.

Dekking toereikend?

Ga dus na of bij jouw VvE de huidige dekking voor aansprakelijkheid opstaleigenaren toereikend is. Verzekeraars zijn eveneens druk bezig met de gevolgen van de nieuwe regeling. Aon, waar de aansprakelijkheid opstaleigenaren momenteel is gelimiteerd op €1,25 miljoen per aanspraak, overweegt bijvoorbeeld deze dekking op te trekken naar €5 miljoen.

Opzet of misdrijf

Voor particulieren buiten VvE-verband verandert er overigens niets; alleen in een aantal bijzondere situaties, zoals opzet of misdrijf, kan de schade van een brand op hen worden verhaald.

Bron: Verbond van Verzekeraars/Aon