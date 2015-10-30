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Grote verschillen bij bijzondere kosten opstalverzekeringen

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In Alphen aan den Rijn ging onlangs de sloop van start van de huizen die werden getroffen door het kraanongeluk van 3 augustus. De bewoners verblijven al bijna 3 maanden elders, bijvoorbeeld in een hotel. Dit is een voorbeeld van bijzondere kosten, die door niet alle opstalverzekeringen op dezelfde manier worden gedekt.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:30 oktober 2015

Huis-ingestort

Bij vrijwel alle verzekeraars geldt een maximumtermijn. Doorgaans is deze 3 maanden, maar als de woning wordt herbouwd - zoals in Alphen aan den Rijn - wordt die termijn meestal verlengd naar 1 jaar.

Bedrag voor huurderving

Veel bedrijven vergoeden niet de kosten van het verblijf elders, maar een bedrag voor ‘huurderving’. Huurderving is een vergoeding voor misgelopen huurinkomsten, ook als de verzekerde zélf de bewoner is. De volgende bedrijven vergoeden alleen een bedrag voor huurderving:

  • Aegon
  • BLG Wonen
  • Bruns ten Brink
  • Ditzo
  • De Goudse
  • Generali
  • Huis in Eén
  • de Maatwerk-polissen van Nationale-Nederlanden
  • Reaal
  • SNS
  • Univé
  • Verzekeruzelf.nl
  • ZLM

De enige maatschappijen die het verblijf elders onbeperkt dekken, zijn:

  • Delta Lloyd
  • Ohra
  • United Insurance

Beste dekking

Asbest Voor ‘bijzondere kosten’ die met een schadegebeurtenis gepaard kunnen gaan, bieden deze verzekeraars de beste dekking:

  • Delta Lloyd
  • Ohra
  • United Insurance
  • Avéro Achmea
  • FBTO

Naast verblijfkosten bieden zij vergoeding voor:

  • bereddingskosten om schade te voorkomen of te verminderen (denk aan waterschade ontstaan door het blussen van een brand);
  • opruimingskosten (bijvoorbeeld het verwijderen van een uitgebrande keuken);
  • saneringskosten (bij verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater);
  • herstel tuinschade;
  • door de overheid verplichte veiligheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van een hek om de woning.

De verschillen zijn groot, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau MoneyView. Zo worden saneringskosten door 9 van de onderzochte opstalverzekeringen onbeperkt vergoed, maar ook door 9 polissen helemaal níet. Bij Centraal Beheer Achmea en de vernieuwde WVT-polis van Aegon (allrisk) is deze dekking optioneel; bij Centraal Beheer moet je hiervoor een tuinverzekering afsluiten. Aegon biedt een aparte module aan.

Slechtste dekking 

Van alle 58 onderzochte opstalverzekeringen dekt de splinternieuwe, extra uitgebreide polis van Aegon (het zogenoemde WVT Basis-product) de diverse bijzondere kosten het slechtst. Geen saneringskosten, geen herstel tuinschade en de kosten van door de overheid verplicht gestelde veiligheidsmaatregelen worden boven het verzekerd bedrag vergoed tot maximaal €250 per gebeurtenis. Bruns ten Brink, InShared, Klaverblad, Kruidvat én de allrisk-verzekering van Aegon scoren op dit vlak eveneens matig.

Bron: Consumentenbond/MoneyView

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