Grote verschillen bij bijzondere kosten opstalverzekeringen

Bij vrijwel alle verzekeraars geldt een maximumtermijn. Doorgaans is deze 3 maanden, maar als de woning wordt herbouwd - zoals in Alphen aan den Rijn - wordt die termijn meestal verlengd naar 1 jaar.

Bedrag voor huurderving

Veel bedrijven vergoeden niet de kosten van het verblijf elders, maar een bedrag voor ‘huurderving’. Huurderving is een vergoeding voor misgelopen huurinkomsten, ook als de verzekerde zélf de bewoner is. De volgende bedrijven vergoeden alleen een bedrag voor huurderving:

Aegon

BLG Wonen

Bruns ten Brink

Ditzo

De Goudse

Generali

Huis in Eén

de Maatwerk-polissen van Nationale-Nederlanden

Reaal

SNS

Univé

Verzekeruzelf.nl

ZLM

De enige maatschappijen die het verblijf elders onbeperkt dekken, zijn:

Delta Lloyd

Ohra

United Insurance

Beste dekking

Voor ‘bijzondere kosten’ die met een schadegebeurtenis gepaard kunnen gaan, bieden deze verzekeraars de beste dekking:

Delta Lloyd

Ohra

United Insurance

Avéro Achmea

FBTO

Naast verblijfkosten bieden zij vergoeding voor:

bereddingskosten om schade te voorkomen of te verminderen (denk aan waterschade ontstaan door het blussen van een brand);

opruimingskosten (bijvoorbeeld het verwijderen van een uitgebrande keuken);

saneringskosten (bij verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater);

herstel tuinschade;

door de overheid verplichte veiligheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van een hek om de woning.

De verschillen zijn groot, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau MoneyView. Zo worden saneringskosten door 9 van de onderzochte opstalverzekeringen onbeperkt vergoed, maar ook door 9 polissen helemaal níet. Bij Centraal Beheer Achmea en de vernieuwde WVT-polis van Aegon (allrisk) is deze dekking optioneel; bij Centraal Beheer moet je hiervoor een tuinverzekering afsluiten. Aegon biedt een aparte module aan.

Slechtste dekking

Van alle 58 onderzochte opstalverzekeringen dekt de splinternieuwe, extra uitgebreide polis van Aegon (het zogenoemde WVT Basis-product) de diverse bijzondere kosten het slechtst. Geen saneringskosten, geen herstel tuinschade en de kosten van door de overheid verplicht gestelde veiligheidsmaatregelen worden boven het verzekerd bedrag vergoed tot maximaal €250 per gebeurtenis. Bruns ten Brink, InShared, Klaverblad, Kruidvat én de allrisk-verzekering van Aegon scoren op dit vlak eveneens matig.

Bron: Consumentenbond/MoneyView