Grote verschillen bij bijzondere kosten opstalverzekeringen

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:30 oktober 2015
Bij vrijwel alle verzekeraars geldt een maximumtermijn. Doorgaans is deze 3 maanden, maar als de woning wordt herbouwd - zoals in Alphen aan den Rijn - wordt die termijn meestal verlengd naar 1 jaar.
Veel bedrijven vergoeden niet de kosten van het verblijf elders, maar een bedrag voor ‘huurderving’. Huurderving is een vergoeding voor misgelopen huurinkomsten, ook als de verzekerde zélf de bewoner is. De volgende bedrijven vergoeden alleen een bedrag voor huurderving:
De enige maatschappijen die het verblijf elders onbeperkt dekken, zijn:
Voor ‘bijzondere kosten’ die met een schadegebeurtenis gepaard kunnen gaan, bieden deze verzekeraars de beste dekking:
Naast verblijfkosten bieden zij vergoeding voor:
De verschillen zijn groot, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau MoneyView. Zo worden saneringskosten door 9 van de onderzochte opstalverzekeringen onbeperkt vergoed, maar ook door 9 polissen helemaal níet. Bij Centraal Beheer Achmea en de vernieuwde WVT-polis van Aegon (allrisk) is deze dekking optioneel; bij Centraal Beheer moet je hiervoor een tuinverzekering afsluiten. Aegon biedt een aparte module aan.
Van alle 58 onderzochte opstalverzekeringen dekt de splinternieuwe, extra uitgebreide polis van Aegon (het zogenoemde WVT Basis-product) de diverse bijzondere kosten het slechtst. Geen saneringskosten, geen herstel tuinschade en de kosten van door de overheid verplicht gestelde veiligheidsmaatregelen worden boven het verzekerd bedrag vergoed tot maximaal €250 per gebeurtenis. Bruns ten Brink, InShared, Klaverblad, Kruidvat én de allrisk-verzekering van Aegon scoren op dit vlak eveneens matig.
Bron: Consumentenbond/MoneyView
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