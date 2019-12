Inboedelverzekering Nationale Nederlanden dekt particuliere verhuur

Nieuws|Nationale Nederlanden introduceert per 22 december een nieuw ZekerheidsPakket Particulieren. Hierin zit ook een nieuwe inboedel- en opstalverzekering. Voortaan is je inboedel bij tijdelijke verhuur bijvoorbeeld via Airbnb, Wimdu of woningruil ook gedekt. Verder hanteert de verzekeraar voortaan twee tarieven : afsluiten mét en zónder adviseur.

Verhuur ook gedekt

De nieuwe inboedelverzekering van Nationale Nederlanden dekt ook schade die veroorzaakt wordt als je je huis hebt verhuurd via bijvoorbeeld Airbnb. Door toedoen van de huurders heb je brandschade. Bij de oude (allrisk) inboedelverzekering was het vergoeden van dit soort schade door huurders niet mogelijk. Deze verbeterde verzekeringsvoorwaarden gelden echter niet voor bestaande klanten. Je zult je lopende verzekering moeten oversluiten naar een nieuwe inboedelverzekering om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe en ruimere dekking. In het geval van schade door huurders is er een eigen risico van €250 per gebeurtenis. Volgens Nationale Nederlanden is de premie van de nieuwe verzekering niet hoger dan de oude.

Twee tarieven

De verzekeraar werkt voortaan met twee tarieven: één voor het afsluiten via een adviseur en één als jezelf de verzekering direct afsluit via de website van Nationale Nederlanden. Het premieverschil bedraagt zo'n 10%. Bij een gemiddelde inboedelverzekering van zo'n €200 per jaar scheelt dat zo'n €20. Bij een schadeclaim op je inboedel- en of opstalverzekering neemt de tussenpersoon de administratieve rompslomp uit handen. Dus voor die service betaal je.

Wil je weten hoeveel premie jij gaat betalen voor deze nieuwe inboedelverzekering? Kijk dan in onze vergelijker.