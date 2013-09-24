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Inboedelverzekering vergoedt nieuw slot

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Is je huissleutel gestolen? Meld het snel bij de inboedelverzekeraar, die de kosten van een nieuw slot dikwijls zal vergoeden. InShared, SNS Bank, Zelf.nl en Klaverblad (alleen met allriskdekking) keren ook uit als je de sleutel verloren bent.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:24 september 2013

Andere verzekeraars kennen geen verliesdekking, maar geven aan dat er sprake is van een grijs gebied. ‘De grens tussen diefstal en verlies is lastig’, laat ASR bijvoorbeeld weten. ‘Beste is in alle gevallen aangifte te doen van vermissing of diefstal van de sleutels en even contact op te nemen met de verzekeraar om te overleggen wat je het beste kunt doen.’

Snelle vervanging

De dekking is doorgaans tot een bepaald maximumbedrag, variërend van €250 tot €1000. Met deze bedragen moet de slotenmaker evenwel uit de voeten kunnen. Let op: onder meer Aegon Online, Aon Direct en Kruidvat eisen dat de vervanging binnen 24 uur gebeurt, om de kans op inbraak zo klein mogelijk te maken. Dit is uiteraard ook in het belang van de verzekeraars zelf.

Ook op de opstalverzekering

Een aantal verzekeraars (Aegon, BLG Wonen, DAK Optimaal, Delta Lloyd, Kruidvat, Lancyr Compleet, Ohra, Reaal, SNS Bank, Turien & Co, Zelf.nl en ZLM) dekt de kosten ook op de opstalverzekering. Er wordt echter maar één keer uitgekeerd.

Coulanceregeling

Bij ABN Amro, Centraal Beheer Achmea, DAK Compleet, EAG Assuradeuren, FBTO, ING, Klaverblad Budget, Lancyr extra uitgebreid, London, Nationale-Nederlanden, PolisDirect en Verzekeruzelf.nl is diefstal of verlies van huissleutels sowieso niet gedekt. In sommige situaties is echter sprake van een coulanceregeling, zoals bij Centraal Beheer, en is het toch zinvol de diefstal te melden.

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