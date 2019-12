ING heeft de beste inboedelverzekering

De toppositie van ING en Nationale-Nederlanden is voor een belangrijk deel het gevolg van het feit dat deze twee verzekeraars als enige 10 jaar lang de nieuwwaarde uitkeren voor de meeste spullen. Bij de concurrentie krijg je alleen de nieuwwaarde vergoed zolang de dagwaarde méér is dan 40% van die nieuwwaarde. Daarna wordt slechts de – doorgaans veel lagere – dagwaarde uitgekeerd.

Garantie tegen onderverzekering

De inboedelverzekeringen van ING en N-N zijn zogeheten premier risque-verzekeringen. Dit houdt in dat je standaard gegarandeerd bent tegen onderverzekering, zolang de schade niet hoger is dan €100.000. Voor deze garantie hoef je dus geen inboedelwaardemeter of inventarislijst in te vullen.

Inboedel en opstal

Voor de gecombineerde inboedel- en opstalverzekering kreeg ING eveneens het hoogste Testoordeel, namelijk een 8,4. N-N volgt hier met een 8,3. Lees de complete test in het juni-nummer van de Consumentengids, die op 27 mei is verschenen. En vergelijk de premies en voorwaarden van alle inboedel- en opstalverzekeringen in onze online vergelijker.