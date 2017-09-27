London Verzekeringen uit onze vergelijkers

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:27 september 2017
Het gaat hierbij om de volgende verzekeringen:
Bestaande klanten van London Verzekeringen worden op termijn overgezet naar de producten van Allianz. Overigens komen die doorgaans beter uit onze testen dan die van London.
De wisselingen in de verzekeringsbranche gaan dus maar door. In de afgelopen 12 maanden verdwenen Turien & Co en Onna-onna (dat helemaal ophield te bestaan) al uit onze vergelijker. Daartegenover staat de komst van nieuwkomer nowGo.
Bron: MoneyView/Allianz/ASR/Consumentenbond
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