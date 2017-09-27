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London Verzekeringen uit onze vergelijkers

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De verzekeringen van London keren niet meer terug in de online vergelijkers van de Consumentenbond. Moederconcern Allianz stopt namelijk met de verkoop van verzekeringen onder de naam London.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:27 september 2017

Het gaat hierbij om de volgende verzekeringen:

  • aansprakelijkheidsverzekeringen
  • autoverzekeringen
  • inboedelverzekeringen
  • opstalverzekeringen
  • rechtsbijstandverzekeringen
  • reisverzekeringen

Bestaande klanten van London Verzekeringen worden op termijn overgezet naar de producten van Allianz. Overigens komen die doorgaans beter uit onze testen dan die van London.

Wisselingen in verzekeringsbranche

De wisselingen in de verzekeringsbranche gaan dus maar door. In de afgelopen 12 maanden verdwenen Turien & Co en Onna-onna (dat helemaal ophield te bestaan) al uit onze vergelijker. Daartegenover staat de komst van nieuwkomer nowGo.

Generali gaat ook verdwijnen

Verder nam ASR onlangs Generali Nederland en daarmee De Nederlanden van Nu over. Beide labels zullen naar verwachting ergens in de komende 3 jaar ook van de markt verdwijnen. Tot slot is er de overname van Delta Lloyd (inclusief Ohra) door Nationale-Nederlanden.

Klant is vrij om te gaan

Consumenten die niet mee willen verhuizen naar de nieuwe eigenaar van hun verzekeraar, kunnen natuurlijk altijd overstappen naar een andere maatschappij.

Bron: MoneyView/Allianz/ASR/Consumentenbond

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