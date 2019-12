Meeste verzekeraars sluiten ernstige mate van schuld uit

Van de 61 onderzochte inboedelverzekeringen sluiten er 36 deze zogeheten ‘merkelijke schuld’ uit in de voorwaarden. 'Waar precies de grens ligt tussen merkelijke schuld en roekeloosheid of opzet (beide wettelijk uitgesloten van dekking) is vaak lastig te zeggen', erkent Arjen Pilon, onderzoeker woonverzekeringen bij financieel dataleverancier MoneyView in Assen. ‘Het is een grijs gebied, waarvan de lijnen alleen kunnen worden getrokken door de rechter.’

Gaslucht en brandende kaars

Centraal Beheer Achmea geeft in de voorwaarden een voorbeeld: 'Meneer C ruikt een gaslucht vanuit zijn kelder. Met een brandende kaars gaat hij op onderzoek uit, en dus de kelder in. Vervolgens vindt er een explosie plaats. Meneer C had kunnen weten dat het levensgevaarlijk zou zijn om de kelder met een brandende kaars (= open vuur) te betreden. Er is sprake van een ernstige mate van (= merkelijke) schuld. De schade wordt niet vergoed.'

Merkelijke schuld is verder uitgesloten bij Aegon, ANWB, EAG Assuradeuren, Generali, ING, InShared, Kroodle, Kruidvat, Lancyr, London, Nationale-Nederlanden, NH 1816, Ohra, Turien & Co, United Insurance, Unigarant, Univé en Zelf.

Als verzekeraars het níet in de voorwaarden uitsluiten, mag je ervan uitgaan dat ze de schade ook vergoeden als je zelf een ernstige mate van schuld draagt. Dit is het geval bij ABN Amro, Allianz, Aon Direct, ASR, Avéro Achmea, BLG Wonen, Bruns ten Brink, Ditzo, FBTO, de Goudse, Huis in Één, Klaverblad, de Nederlanden van Nu, Polis Direct, Reaal, SNS Bank en ZLM.

Allrisk en extra uitgebreid

In principe maakt het niet uit of je een extra uitgebreid (eug) of een allriskdekking hebt. Alleen Verzekeruzelf.nl maakt hier onderscheid tussen: merkelijke schuld is bij die maatschappij uitgesloten op de eug-polis, maar optioneel mee te verzekeren op de allriskpolis.

Bron: MoneyView