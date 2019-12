Minder claims door inbraak en brand

Ook het aantal claims als gevolg van brand loopt terug. In de periode 2009-2013 ging het om een daling van 11% naar 315 per dag.

Vinex-wijken uitbijter

Opvallend is dat de zogeheten Vinex-wijken in beide gevallen uit de toon vallen. In de onderzochte Vinex-wijken blijkt het percentage brandclaims maar liefst 37% hoger te liggen dan in omliggende wijken van dezelfde omvang. Vandalisme en latere detectie, doordat in Vinex-wijken relatief veel tweeverdieners wonen die veel van huis zijn, worden als verklaringen genoemd. De inbraakkans in Vinex-wijken ligt 5% hoger dan in vergelijkbare stedelijke gebieden. De vermoedelijke verklaring is hier dat er in Vinex-buurten minder sociale controle is: bewoners kennen elkaar minder goed en zijn vaker van huis.

Brabant koploper

Inwoners van de provincie Noord-Brabant lopen het grootste risico op inbraak: per 1000 huishoudens noteren inboedelverzekeraars daar jaarlijks 6,3 claims. Flevoland (5,8) en Limburg (5,2) scoren ook hoog. Groningen (1,8) blijft de veiligste provincie. Van de grote steden (meer dan 50.000 huishoudens) is het inbraakrisico het hoogst in Breda, Almere en Nijmegen. Het brandrisico is het grootst in Overijssel, Limburg en opnieuw Noord-Brabant. In Noord- en Zuid-Holland is dit risico het laagst.

'Donkere maanden'

De verzekeraars waarschuwen verder dat inbrekers het liefst toeslaan in de ‘donkere maanden’ oktober tot en met maart. Tijdens de kerstdagen is het risico op woninginbraak zelfs twee keer zo hoog als in de zomermaanden.

Dekking inboedelverzekering

Inbraak uit woningen valt bij alle inboedelverzekeraars onder de dekking, hoewel voor bepaalde items (sieraden, elektronica, kunst) doorgaans een lagere maximumuitkering geldt. Alleen bij verzekeraar Zelf is schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe uitsluitend gedekt als er sprake is van braaksporen. Bij diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuizen zijn braaksporen bij meer verzekeraars een vereiste.

Bron: Verbond van Verzekeraars