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Nederlander betaalt meeste verzekeringspremie

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Nederlanders geven wereldwijd het meest uit aan verzekeringen. Vorig jaar besteedden Nederlanders gemiddeld €4716 per persoon aan verzekerings- en pensioenpremie. In 2008 was dit €4660.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:6 augustus 2010


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