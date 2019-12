Home

Geld & Verzekering

Inboedelverzekering

Koopadvies Nederlander betaalt meeste verzekeringspremie Nieuws|Nederlanders geven wereldwijd het meest uit aan verzekeringen. Vorig jaar besteedden Nederlanders gemiddeld €4716 per persoon aan verzekerings- en pensioenpremie. In 2008 was dit €4660. Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:6 augustus 2010

Dat blijkt uit onderzoek van herverzekeraar Swiss Re. Voor het eerst voert Nederland deze ranglijst aan; voorheen stond Groot-Brittannië bovenaan. Bangladesh bungelt onderaan. Daar wordt jaarlijks €3,74 per persoon aan premie uitgegeven. Minstens eenvijfde deel van de totale verzekeringsuitgaven gaat in Nederland op aan de zorgverzekering. De goedkoopste basisverzekering kost al €960 per persoon per jaar.