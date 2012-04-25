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Opstalverzekeringen flink duurder

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Centraal Beheer Achmea verhoogt voor het eerst in vijftien jaar de premie van de opstalverzekering: met maar liefst 15%. Ook andere verzekeraars doen mee aan deze trend, aangejaagd door het extreme weer van de afgelopen jaren.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:25 april 2012

Heftige stormen en strenge winters waaien via deze forse verhoging door naar de consument. Hadden we dan zulke strenge winters? Centraal Beheer Achmea geeft aan dat vooral waterschade de boosdoener is, veroorzaakt door regen en sneeuwval. De verhoging is ingegaan per 1 april, als verzekerde voel je het effect vanaf 1 mei. Omdat lange tijd geen verhoging is doorgevoerd, verwacht Centraal Beheer Achmea weinig verontwaardiging.

Met alle winden mee

Andere grote verzekeraars waaien vrolijk mee: Nationale-Nederlanden is in 2011 al begonnen met tariefverhogingen van 5% op de woonhuisverzekering Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Het gaat dan gemiddeld om een premiestijging van €1 per maand. Volgens de verzekeraar is het aantal klachten of opzeggingen door dit relatief kleine bedrag niet gestegen. Reaal geeft na de zomer meer duidelijkheid over een eventuele premieverhoging. Aegon en ASR denken ook over een verhoging na.

Delta Lloyd: verzekerde waarde te laag

Delta Lloyd voert een premieverhoging door van 5%. Naast waterschade noemt de verzekeraar een te lage premiegrondslag (verzekerde waarde van je huis) en verzekerde waarde van een opstal als oorzaak voor de verhoging. Het is onduidelijk hoe de 5% dan precies is vastgesteld. Daar doet Delta Lloyd geen uitspraak over.

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Bron: AD

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