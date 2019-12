schadeverzekeraars-zetten-in-op-whatsapp

Bij Ditzo hoeven klanten een eenvoudige schade aan de auto of woning sinds oktober niet meer te melden via een papieren schadeformulier, maar middels een Whatsappje met 3 foto’s van de schade. Bij schades waarmee meerdere auto’s zijn betrokken, moet trouwens nog wel zo’n papier worden ingevuld en ondertekend.

Proef gestart

In navolging van Ditzo is FBTO onlangs een proef gestart voor schademelding via Whatsapp voor auto- en woonverzekeringen. Interpolis, dat claimt het populaire chatprogramma eind 2014 als eerste te hebben ingezet voor zorgverzekerden, gaat Whatsapp vanaf 2016 ook inzetten om schades te melden. Centraal Beheer Achmea heeft een speciaal 'Even appen' team dat vragen beantwoordt. Ook Ohra biedt sinds kort Whatsapp aan als contactmogelijkheid.

‘Consumenten zijn vaak wat terughoudend om op een openbaar platform als Facebook of Twitter te communiceren met de bank’, zegt productmanager Marc van den Boom van SNS, waar klanten sinds eind oktober bijna dagelijks kunnen appen. ‘Met Whatsapp is het contact één-op-één, dat vinden veel mensen prettiger.’

9,5 miljoen actieve gebruikers

Andere verzekeraars onderzoeken momenteel de mogelijkheden, zoals Unigarant/ANWB: ‘Whatsapp zou met 9,5 miljoen actieve gebruikers in Nederland een logische aanvulling zijn op onze andere klantcontactkanalen. Wij volgen daarom de ontwikkelingen van Whatsapp, als kanaal voor klantcontact en eventueel schade melden, op de voet.’

Dat geldt ook voor ZLM en Verzekeruzelf.nl, maar die wijzen ook op mogelijke valkuilen. ‘Doordat wij met klantgevoelige informatie werken, vragen wij ons af of de privacy van onze klanten via Whatsapp voldoende gewaarborgd kan blijven. Dit wordt eerst onderzocht’, aldus Merel Brilman van Verzekeruzelf.nl.

