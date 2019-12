Schade na babbeltruc niet vergoed bij Zelf

Sieraden weg door babbeltruc

Op zaterdag 11 februari 2017 werd er aangebeld bij een consument (met een inboedelverzekering van Zelf). Voor de deur stond een onbekende vrouw, die zei kennis te willen maken omdat haar moeder in hetzelfde appartementencomplex zou komen wonen.

De vrouw is het appartement binnengelopen en heeft de bewoonster op het balkon en in de woonkamer enkele minuten aan de praat gehouden. Toen de bewoonster van het appartement ‘s avonds naar bed ging, merkte zij dat haar kledingkast overhoop was gehaald en er diverse sieraden weg waren. Als getuige meldde zich een buurvrouw, die een onbekende man het appartement binnen had zien gaan.

Het slachtoffer deed de volgende dag aangifte bij de politie en claimde circa €10.000 bij Zelf. Die wees de schadeclaim echter af, omdat in de polisvoorwaarden een clausule staat dat er bij diefstal van inboedel uitsluitend wordt vergoed als er inbraaksporen aan het woonhuis te constateren zijn. Die waren er vanzelfsprekend niet.

Kifid geeft Zelf gelijk

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid oordeelt in oktober dat ‘de verzekeraar niet gehouden is de schade aan Consument te vergoeden. Nu er geen sprake is van braak aan het woonhuis van Consument, is er niet voldaan aan de voorwaarden en is er geen dekking’.

Ook bij nowGo geen vergoeding

Naar aanleiding van vragen van de Consumentenbond noemt het Kifid de genoemde clausule in de voorwaarden van Zelf ‘doorslaggevend voor het oordeel van de Geschillencommissie’. Volgens onderzoeksbureau MoneyView hebben alleen Zelf en nowGo (net als Reaal zijn dit dochterondernemingen van Vivat) deze clausule in de voorwaarden staan.

Elders wel vergoeding

De gestolen sieraden zouden door andere inboedelverzekeraars gewoon vergoed zijn. Dit wordt bij navragen bevestigd door woordvoerders van Aegon, Nationale-Nederlanden, SNS en United Insurance. De Consumentenbond heeft het gat in de dekking inmiddels aangekaart bij Vivat.

Update: Reactie Zelf/nowGo

Vivat-woordvoerder Hidde Kuik mailde ons op vrijdag 17 november de volgende reactie: 'In de voorwaarden staat de buitenbraak-voorwaarde. Daarin staat omschreven dat er sporen van braak moeten zijn aan de buitenzijde van de woning om voor een schadevergoeding voor inbraak in aanmerking te komen. Deze clausule hebben we al in 2015 opgenomen omdat het in de gevallen dat er geen zichtbare braakschade is, het lastig is om te bepalen wat de oorzaak is van de diefstal. Dat kan zijn door een babbeltruc. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij nalatigheid (deur open laten staan) of zelfs fraude een rol spelen.'

'We vinden het belangrijk dat klanten voordat ze een verzekering afsluiten de voorwaarden doornemen. Aan de hand van de voorwaarden en de prijs van de verzekering kan de klant een weloverwogen keuze maken. We zullen het voorbeeld van de babbeltruc bespreken om te kijken of we hier in de toekomst op een andere manier mee om willen gaan.'

Bron: Kifid/MoneyView/Consumentenbond