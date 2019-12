Smartphoneverzekeringen dekken vaak onvoldoende

De Consumentenbond meent dat een smartphoneverzekering in elk geval dekking moet bieden voor beschadiging, diefstal of verlies van je telefoon. Slechts 5 van de onderzochte verzekeringen doen dat, waarbij de vergoeding in geval van verlies vaak ook nog aan zeer strenge eisen is gebonden.

Onvoldoende

Zes verzekeringen dekken noch verlies, noch zakkenrollen nóch diefstal uit de (afgesloten) auto. Desondanks ben je voor een toestel van €500 aan premie €71 tot €107 per jaar kwijt en is er sprake van een eigen risico van €25 tot €50 per schadegeval. Dit zijn de polissen: ACE Vodafone Garant Basis, ACE Toestelverzekering Basis T-mobile, Actua Silver Service, KPN Toestelschade Service, ProAssist TeleZeker Basis en Digiwise Alle schade. Zij scoren allemaal een onvoldoende in de test in het januarinummer van de Consumentengids.

Voordeligste

De beste verzekering is nota bene ook de voordeligste: de mobiele apparatuurverzekering van ANWB en Unigarant is geen specifieke smartphoneverzekering maar scoort niettemin een Testoordeel van 7,2. Actua Platinum Service krijgt eveneens een 7,2, maar is voor een toestel van €500 ruim 2 keer zo duur (€117 om €48 per jaar).

Eigen label

De beter scorende verzekeringen zijn allemaal af te sluiten tot minimaal 14 dagen na aanschaf van de telefoon. Laat je in de winkel dus niet onder druk zetten om je dure smartphone meteen te verzekeren. Winkelketens en aanbieders van mobiele telefonie verdienen hier namelijk goed aan, zeker als ze over een eigen verzekeringslabel beschikken.

Inboedelverzekering

De Consumentenbond adviseert daarom altijd informatie op papier mee te vragen, om thuis rustig te kunnen bestuderen en te vergelijken. Denk daarbij ook aan je huidige verzekeringen. Een allrisk inboedelverzekering, eventueel met buitenshuisdekking, dekt vaak meer dan je denkt! Ook voor het vergelijken van mobiele telefoons en smartphones kun je trouwens bij de Consumentenbond terecht.