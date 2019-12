SNS-concern heeft de beste woonpakketten

De labels, alle 3 behorend tot het begin dit jaar genationaliseerde SNS Reaal, komen met een gemiddeld Testoordeel van 8,4 voor hun allriskpolissen als beste uit onze test van inboedel- en opstalverzekeringen. SNS, Reaal en BLG scoren onder meer goed op de dekking van schade bij verbouwingen en leegstand, extra vergoedingen zoals contra-expertise en opruimingskosten en glasdekking.

Dubbele dekking voorkomen

Ook positief: een losse glasverzekering bij inboedel afsluiten kan niet als er al een opstal- (of woonhuis-)verzekering met standaard glasdekking is afgesloten. Zo voorkom je dubbele dekking. Mede om die reden adviseert de Consumentenbond de inboedel- en opstalverzekering indien mogelijk bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Ook Interpolis, Nationale-Nederlanden ZPP, Aegon Woon & Vrije Tijdpakket, Avéro Achmea, ING en Ohra verdienen met hun gecombineerde allriskpolissen een 8,0 of hoger.

Lees onze volledige woonverzekeringentest in de vandaag verschenen Consumentengids of ga naar de vergelijker.