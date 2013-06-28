icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

SNS-concern heeft de beste woonpakketten

Nieuws
|
SNS Bank, Reaal en BLG Wonen bieden de beste combinaties van woonverzekeringen.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:28 juni 2013

De labels, alle 3 behorend tot het begin dit jaar genationaliseerde SNS Reaal, komen met een gemiddeld Testoordeel van 8,4 voor hun allriskpolissen als beste uit onze test van inboedel- en opstalverzekeringen. SNS, Reaal en BLG scoren onder meer goed op de dekking van schade bij verbouwingen en leegstand, extra vergoedingen zoals contra-expertise en opruimingskosten en glasdekking.

Dubbele dekking voorkomen

Ook positief: een losse glasverzekering bij inboedel afsluiten kan niet als er al een opstal- (of woonhuis-)verzekering met standaard glasdekking is afgesloten. Zo voorkom je dubbele dekking. Mede om die reden adviseert de Consumentenbond de inboedel- en opstalverzekering indien mogelijk bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Ook Interpolis, Nationale-Nederlanden ZPP, Aegon Woon & Vrije Tijdpakket, Avéro Achmea, ING en Ohra verdienen met hun gecombineerde allriskpolissen een 8,0 of hoger.

Lees onze volledige woonverzekeringentest in de vandaag verschenen Consumentengids of ga naar de vergelijker.

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Meer nieuws

Meer nieuws

Test inboedelverzekeringen

Bekijk ook