Subsidie voor preventie na woningoverval verlengd

Een woningoverval heeft grote impact op slachtoffers. Door preventiemaatregelen te treffen, zoals vervangen van sloten, aanbrengen van buitenverlichting of videocamera’s, kun je de kans op herhaling verkleinen.

Ben je slachtoffer van een woningoverval dan kun je tot 1 juni 2019 een subsidie voor preventiemaatregelen aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Sinds 2010 hebben bijna 3000 slachtoffers subsidie hiervoor aangevraagd.

Lichamelijk of psychisch letsel

Door een woningongeval kun je ook ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel oplopen. Bij het Schadefonds kun je een tegemoetkoming voor letsel en medische kosten aanvragen.

Wat is een woningoverval?

De definitie van een woningoverval: ‘Het met geweld of bedreiging afnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen in een woning of een poging daartoe’. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) kan op iedere plek waar geld of waardevolle spullen voor handen zijn een overval plaatsvinden.

Overvallers kunnen binnenkomen door inbraak of insluiping, maar ook overrompeling met babbeltrucs is een bekende methode. De overvallers bellen aan en doen zich voor als een bezorger, willen gebruikmaken van het toilet of stellen zich voor als de nieuwe buren.

Wat te doen bij een woningoverval?

Mocht je onverhoopt te maken krijgen met een woningoverval, dan kun je het beste reageren volgens het RAAK-principe:

R ustig blijven

ustig blijven A ccepteren (accepteer de slachtofferrol)

ccepteren (accepteer de slachtofferrol) A fgeven (geef bezittingen af)

fgeven (geef bezittingen af) Kijken (signalement van de dader)

Bron: CCV

