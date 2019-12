Verzekeraars springen in op verhuur woonruimte via Airbnb

Alleen de inboedelverzekeringen van ASR, Centraal Beheer Achmea en de standaardverzekeringen van Nationale-Nederlanden bieden een dekking voor schade aan de inboedel gedurende de verhuurperiode. Alle andere aanbieders en de maatwerkproducten van Nationale-Nederlanden kennen deze dekking vooralsnog niet.

Maximaal 2 maanden

Bij Centraal Beheer Achmea en Nationale-Nederlanden is deze dekking standaard bij de voorwaarden inbegrepen, als de woning niet langer dan 2 maanden verhuurd wordt. ASR biedt de dekking als optie tegen een meerpremie aan en vergoedt schade wanneer de verhuur de termijn van 17 weken per jaar niet overschrijdt.

Gedekt is onder meer schade als gevolg van brand, ontploffing, storm, blikseminslag, omvallen van bomen, kranen en heistellingen. Diefstal is alleen gedekt na braak aan de buitenkant van de woning. Nationale-Nederlanden hanteert een verhoogd eigen risico van €250, bij ASR en Centraal Beheer geldt het algemene eigen risico.

Let op:

Bij Centraal Beheer is er een beperking in woonruimte: maximaal 3 kamers.

Bij Centraal Beheer geldt de dekking alleen bij verhuur aan toeristen.

Bij ASR is er alleen dekking bij verhuur aan een persoon of gezin, dus niet aan vriendengroepen.

Bij Nationale-Nederlanden is vandalisme nooit gedekt.

Bij alle drie de verzekeraars moet er een schriftelijke huurovereenkomst zijn.

De bezittingen van de tijdelijke huurders zijn niet gedekt op deze verzekeringen.

Opstalverzekeringen

Van een (lege) woning is het gebruikelijker dat deze wordt verhuurd dan van een inboedel. Daarom is verhuur van de woning in veel gevallen niet uitgesloten

in de voorwaarden van opstalverzekeringen, of is verhuur zelfs nadrukkelijk toegestaan - inclusief vergoedingen voor huurderving als gevolg van een schade. De meeste verzekeraars stellen hierbij geen grens aan de duur of aard van de verhuur.

Verhuurdersgarantie

Wanneer je jouw woning (deels) verhuurt, geeft Airbnb een zogenoemde verhuurdersgarantie voor de situatie waarin een gast materiële schade of verlies heeft veroorzaakt. Airbnb geeft nadrukkelijk aan op zijn website dat deze garantie géén verzekering is.

Vergelijk alle inboedelverzekeringen op de dekking, het eigen risico en maximeringen door gebruik te maken van de Inboedelverzekeringenvergelijker.

Bron: MoneyView