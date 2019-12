United Insurance kampioen eigen risico

InShared en Verzekeruzelf.nl hanteren allebei een algemeen eigen risico van €250, maar dat wordt minder als de schade door een aangesloten schadebedrijf wordt gerepareerd. United Insurance biedt die optie niet.

Recht tot opzeggen

Het toepassen of verhogen van een eigen risico is voor verzekeraars een eenvoudige manier om de schadelast te beperken. Klanten hebben dan wel het recht om de verzekering op te zeggen. Desondanks is bij de meeste maatschappijen het algemene of overall eigen risico standaard €0.

Keuzemogelijkheden

Bij 2 op de 5 verzekeraars kun je kiezen tussen verschillende hoogtes van eigen risico, variërend van €0 tot €1000. Die laatste optie wordt alleen geboden door Aegon en Kruidvat. Een hoger eigen risico betekent logischerwijs een lagere premie. De meeste keuzemogelijkheden (5) biedt Nationale-Nederlanden.

Bron: Moneyview