Verzekeraar Rialto ziet veel meer bewindvoerders

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:14 juli 2015
Update 24 oktober 2016: per 26 september 2016 is Rialto van naam veranderd in de Vereende.
‘Mensen die onder bewind zijn gesteld, worden door reguliere verzekeraars minder makkelijk geaccepteerd’, verklaart Gérard Pol, afdelingsmanager Polisbeheer bij Rialto. ‘Daarnaast zien steeds meer bewindvoerders er de noodzaak van in om voor hun onderbewindgestelden een aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering af te sluiten. Ondanks de kosten, die bij ons natuurlijk hoger liggen dan elders.’
Een bewindvoerder wordt benoemd voor mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand hun eigen financiën niet kunnen regelen. In oktober vind je een uitgebreid artikel in de Geldgids over de bijzondere verzekeraar Rialto.
Bron: Rialto
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