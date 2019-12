verzekeraars-willen-meer-duidelijkheid-geven-over-contra-expertise

Nieuws|Verzekeraars zeggen dat ze meer duidelijkheid gaan bieden over de vergoeding van contra-expertise. Dat maakt het Verbond van Verzekeraars deze week bekend. Een stap in de goede richting, vindt de Consumentenbond. Maar de vraag is in hoeverre consumenten hiermee echt worden geholpen.

Het Verbond van Verzekeraars roept particuliere schadeverzekeraars op om de kosten van een contra-expert te vergoeden tot in ieder geval de kosten die de eigen expert maakt. Als consumenten een contra-expert inschakelen die duurder is, zullen verzekeraar de extra kosten vergoeden als deze redelijk zijn. Consumenten zullen dat dan wel zelf aannemelijk moeten maken.

Prijsafspraken

Marcel Hooft van Huysduynen, campagneleider bij de Consumentenbond: 'Het komt er op neer dat verzekeraars bij de vaststelling van wat redelijke kosten van een contra-expert zijn, de tarieven die zij zelf voor een expert betalen als uitgangspunt blijven nemen. Dat is een verkeerd uitgangspunt. Verzekeraars kunnen lage tarieven betalen, omdat ze eigen schade-experts in dienst hebben, of omdat ze prijsafspraken kunnen maken met expertisebureaus. Voor consumenten liggen deze lage tarieven buiten bereik.'

Meerkosten

De Consumentenbond vindt dat de bewijslast zou moeten worden omgedraaid. 'In het voorstel van verzekeraars is het aan de consument om aan te tonen dat de meerkosten redelijk zijn. Wij vinden dat het aan verzekeraars is om aannemelijk te maken dat de meerkosten van een contra-expert niet redelijk zijn,' aldus Hooft van Huysduynen.

Meldpunt

Het Verbond van Verzekeraars komt ook met een Meldpunt Misstanden Contra-expertise. Dat meldpunt moet de kwaliteit en inzet van contra-experts waarborgen. Maar het verbond zoomt in zijn persbericht met name in op de problemen die er zijn bij contra-expertisebureaus. Het verbond zegt geregeld signalen en klachten te ontvangen van klanten die uit het niets worden benaderd door bureaus. Ook komen er klachten over excessieve adviestarieven.

Het probleem dat het tv-programma Radar (5 en 12 oktober 2015) en de Consumentenbond aan de kaak stelden is echter dat verzekeraars klanten vaak tegenwerken als zij een contra-expert willen inschakelen. De Consumentenbond hoopt dat ook dit soort problemen zullen worden geïnventariseerd op het meldpunt.