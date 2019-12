‘Volop misverstanden overstromingsschade’

In werkelijkheid zijn grootschalige overstromingen door neerslag elders, of schade door een dijkdoorbraak, sinds de Watersnoodramp van 1953 helemaal niet verzekerd. Uitzondering is sinds enkele jaren de Overstromingsrisicoverzekering van de kleine maatschappij de Neerlandse. Verder is er alleen het vangnet van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts), die sinds 1998 5 keer in werking is getreden.

Huidige dekking uitbreiden

Het risico op overstromingen neemt intussen flink toe, als gevolg van de klimaatveranderingen. Het Verbond van Verzekeraars pleit er daarom voor de zogenoemde neerslagclausule van woonverzekeringen uit te breiden met ‘kleinschalige overstromingen’. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot nog hogere premies voor woningen en auto's, óók voor mensen die nauwelijks of geen risico lopen op overstromingsschade.

In ons laaggelegen land is het volgens de Consumentenbond, zeker voor sommige mensen, geen overbodige luxe om zich te verzekeren tegen het risico van een overstroming. Het gaat immers om een steeds reëler risico.

Directe en indirecte schade

Volgens het Verbond is nu voor veel consumenten volstrekt onduidelijk wat er wel en niet onder de neerslagclausule valt. Deze clausule heeft 2 onderdelen:

Directe neerslagschade; neerslag die op of tegen de woning of het gebouw is gevallen, maar ook neerslag die via de straat de woning of het gebouw is binnengedrongen. Indirecte neerslagschade; het overlopen van sloten en grachten, maar ook van kleine rivieren als gevolg van plaatselijke neerslag.

Voor de hoeveelheid neerslag zijn grenzen genoemd. Die grenzen zijn gebaseerd op het risico van overstroming.

'Onnodig en onwenselijk'

‘Het is in de huidige situatie heel lastig om uit te leggen wat wel of niet gedekt is. Dit is niet in het belang van de klant’, stelt het Verbond in het rapport Hoofd boven water, dat medio september is verschenen. ‘Er is momenteel ook sprake van een gat tussen wat de Wts naar alle waarschijnlijkheid regelt en wat door verzekeraars is gedekt via de neerslagclause. Onnodig en onwenselijk.’