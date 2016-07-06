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Weinig animo voor verzekeren met ‘peers’

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Ruim 4 op de 5 Nederlanders (82%) zou nooit spullen onderling verzekeren met bijvoorbeeld vrienden of beroepsgenoten. Dat blijkt uit een online poll van de Consumentenbond met 300 respondenten.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:6 juli 2016

autoschade krassen

Aanleiding is een nieuw initiatief van FBTO 'Peer' waarbij mensen bepaalde zaken kunnen verzekeren met hun peers, bijvoorbeeld andere dj’s, paardenbezitters, skydivers of fotografen. Ze kiezen zelf wat ze verzekeren, met wie, en voor hoeveel, tot maximaal €25.000. Een schadegeval meld je aan je groepsgenoten, die mogen stemmen over het al dan niet vergoeden van jouw schade. Is meer dan 50% voor? Dan krijg je je geld. Zo niet, heb je pech.

Hobby of werk

Een op de tien respondenten ziet hier wel iets in voor zaken die te maken hebben met hobby of werk. Schade aan de eigen auto (naast de wettelijk verplichte WA-verzekering) zou slechts 3% buiten de traditionele verzekeraars om willen verzekeren. Ondanks dit vindt toch nog 5% het voor alle spullen een interessant alternatief.

Verzekering van de toekomst

Voor initiatiefnemer FBTO lijkt de uitslag geen verrassing te zijn. ‘Op dit moment zal het grote publiek hier wellicht niet op zitten te wachten’, meldt de verzekeraar zelf op ikkiespeer.nl. ‘Maar wij geloven dat dit de verzekering van de toekomst kan zijn. Om te leren hoe die verzekering er precies uit zou moeten zien, starten we deze test samen met onze klanten en andere geïnteresseerden.’

Bron: Consumentenbond/ikkiespeer.nl

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