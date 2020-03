Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG IKE6445SFB inductie kookplaat heeft 4 kookzones en een boostfunctie. Met een brugfunctie kunnen twee kookzones worden gekoppeld tot één grotere zone. De temperatuur is per kookzone in te stellen met behulp van een slider. De IKE6445SFB is gelijk aan de IKE64450FB, maar wordt geleverd met een 5 aderig perilex snoer.