De AEG IKR64301XB inductie kookplaat heeft 4 vaste kookzones en een boostfunctie. De temperatuur is per kookzone in te stellen door middel van plus- en mintoetsen. Gelijk model is de IKB64301FB. De IKR64301XB is afgewerkt met een rvs rand in plaats van een glazen facetrand.