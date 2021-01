Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De zwarte Atag HIDD8471EV inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging heeft 4 kookzones en een boostfunctie. Met een brugfunctie kunnen kookzones worden gekoppeld tot één grotere zone. De temperatuur is voor de kookzones in te stellen met behulp van een enkele slider. Gelijk aan de Atag HIDD8472EV met een verschil in kleur, deze is mat zwart.