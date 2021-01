Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele KMDA 7634 FL inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging heeft 4 kookzones, die per 2 te combineren zijn tot 1 grotere flexzone, voorzien van boostfunctie. De temperatuur is per kookzone in te stellen door middel van een getallenreeks. Gelijk aan de KKMDA 7634 FR met een verschil in de rand van de kookplaat.