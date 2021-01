Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De zwarte Pelgrim IKR4082F inductiekookplaat met geïtegreerde afzuiging heeft 2 flexibele kookzones en een boostfunctie. De temperatuur is per kookzone in te stellen door middel van sliders. Gelijk aan de IKR4082M, maar deze is mat-zwart.