Dating-app Happn schendt vertrouwen gebruikers

De Noorse consumentenorganisatie 'Forbrukerradet' onderzocht van 20 apps hoe goed appmakers je informeren over het gebruik van je persoonlijke gegevens. Dat blijkt tegen te vallen. De eerst app waarover de organisatie vandaag een kritisch rapport publiceert is Happn. Die blijkt gewoon te liegen over de omgang met soms zeer persoonlijke gegevens.

Happn is vergelijkbaar met Tinder een app om snel met mannen of vrouwen in contact te komen. Een extraatje van Happn is dat het de gebruiker matcht met personen die (al) zeer dichtbij in de buurt zijn geweest.

Volgens de appmaker (wij citeren iPhoned.nl) heeft Happn 220.000 Nederlandse gebruikers waarvan ruim de helft de app actief zou gebruiken. Dat is overigens nog maar een fractie van Tinder, dat anderhalf miljoen Nederlandse gebruikers kent.

Privacybelofte

Happn belooft in zijn privacyvoorwaarden (de tekst bij de installatie) goed om te gaan met de privacy van de gebruiker: 'Happn commits never to share your detials with any other members or with any third party. Your e-mail address and your real identity are strictly confidential and will never be disclosed by Happn.'

Gestage stroom gegevens

Maar in de praktijk klopt daar geen hout van. De Noorse onderzoekers zagen in het internetverkeer vanuit de app (ondanks de belofte dat niet te doen) een gestage stroom gegevens naar een derde partij gaan: het bureau UpSight in de Verenigde Staten. UpSight is gespecialiseerd in 'mobiele marketing'. Het gaat om het gedrag van gebruikers (zoals welke mannen of vrouwen de gebruiker leuk vindt), in combinatie met de echte naam, geboortedatum, werkstatus en het geslacht. Deze gegevens haalt de app uit het Facebookprofiel waarmee de gebruiker inlogt.

Profileren

Wat UpSight precies doet met al deze gegevens is gissen. UpSight heeft een breed palet aan diensten op het gebied van het profileren van internetgebruikers, specifiek consumenten met een smartphone.

In totaal 20 apps onderzocht

De Noorse consumentenorganisatie publiceert de komende weken tijdens de campagne 'Appfail' privacyrapporten van nog eens 19 populaire gratis apps (het merendeel internationaal bekende apps). De onderzoekers hebben al laten doorschemeren dat gebruikers van deze apps vaak slecht worden geïnformeerd over de omgang met persoonlijke gegevens.

Wordt vervolgd, dus...