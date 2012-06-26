Facebook wijzigt ongevraagd mailadres

Het opgedrongen mailadres bij de persoonlijke contactgegevens hapert ook nog eens: enkele test-e-mails die wij verstuurden naar het persoonlijke Facebookmailadres kwamen niet aan en leiden soms tot een foutmelding bij de verzender ('deze mail is onbestelbaar').

De mails die wél aankwamen, belandden in het berichtenoverzicht van Facebook. Dat biedt de mogelijkheid aan Facebook om er advertenties naast te zetten en aan je berichten te verdienen. Je moet overigens op Facebook inloggen om je berichten aan je Facebook-mailadres te kunnen lezen.

Drieste stap

Facebook-mail is niet nieuw: Facebook leverde in 2010 aan al zijn gebruikers gratis een inlognaam@facebook.com. Maar het gebruik valt Facebook blijkbaar toch wat tegen. Anders valt zo'n drieste stap van Facebook niet te verklaren. Van een optioneel te gebruiken mailadres wordt het ineens het standaard-mailadres voor vrienden en anderen om met jou te communiceren. Facebook heeft de wijziging niet aan zijn gebruikers voorgelegd, laat staan hen toestemming gevraagd.

Terugdraaien

De wijziging van het persoonlijk mailadres in dat van Facebook is gelukkig wel terug te draaien naar een vermelding van het eigen mailadres, al kost het enige stappen. Dat doe je zo:

Log in op Facebook en klik bij de persoonlijke foto op je naam. Hierna klik je op het linkje Info. In het vak bij Contactgegevens zie je een mailadres staan als 'jouw-inlognaam@facebook.com'.

In dat vlak klik je op Bewerken en je opent een apart configuratiescherm voor de contactgegevens. Je kunt eenvoudig de volgorde omdraaien van de 2 (of meer) mailadressen, waardoor je eigen mailadres weer bovenaan staat (en op je profiel zichtbaar is). (afbeelding 1, hieronder) Merkwaardig is dat je niet moet vergeten - uiterst rechts - te kiezen voor 'weergave in de tijdlijn' van je voorkeurs e-mailadres. Merkwaardig want het gaat immers om weergave in je profielpagina. (afbeelding 2 hieronder)

Afbeelding 1:

Afbeelding 2: