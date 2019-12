Google moet zoekresultaten weghalen

Nieuws|Google is waarschijnlijk niet blij met een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van afgelopen dinsdag: zoekmachines moeten onder bepaalde voorwaarden links (zoekresultaten) naar compromitterende informatie verwijderen, als er sprake is van inbreuk op de privacy. Zelfs als de informatie op zich klopt.

De uitspraak van het Europese hof (pdf) is op 2 punten baanbrekend: Google verwerkt persoonsgegevens (het is geen domme zoekmachine) en ondanks dat bekende zoekmachines als Google Amerikaans zijn, is Europees recht van toepassing. Die gaat verder dan de Amerikaanse waar het gaat om privacybescherming.

Het hof doet de uitspraak naar aanleiding van de zaak van een Spanjaard die in een ver verleden (1998) met schulden kampte. Zijn woning werd geveild en dat verscheen in een regionale krant. Google toont deze executieverkoop, een verwijzing naar een annonce in de krant, al jaren op de eerste pagina als je zoekt naar zijn naam. Collega's lachen hem erom uit, zei hij op de Spaanse tv.

Herhaalde verzoeken van de Spanjaard aan de krant en aan Google om de informatie of de link naar de informatie weg te halen werden niet ingewilligd. De Spaanse privacywaakhond maakte er werk van en (via een Spaanse rechter) werd het Europese Hof om een oordeel gevraagd.

In zijn arrest stelt het Hof dat de verwerking van informatie door Google dusdanig uitgebreid is dat Google niet alleen maar 'verwijst' naar informatie die elders gepubliceerd staat.

Slechte reputatie

In principe moet Google dus vanaf nu zoekresultaten gaan verwijderen als de privacy van betrokkenen in het geding is 'tenzij er bijzondere redenen zijn, zoals de rol die deze persoon in het openbare leven speelt, die een overwegend belang van het publiek rechtvaardigen om in het kader van een dergelijke zoekopdracht toegang tot deze informatie te krijgen', aldus het arrest. De slechte reputatie van een arts moet bijvoorbeeld nog wel gewoon gegoogled kunnen worden (dat moet dan wel gedaan worden…) voordat je hem aanstelt als geneesheer in je kliniek.

Maar waar ligt de grens tussen vrijheid van meningsuiting (en vrijheid van informatieconsumptie) versus het privacyprobleem van een (onbekende) individuele burger? Google wordt nu gevraagd die grens zelf te bepalen bij individuele klachten; zelf belangen af te wegen. En dan komt er al gauw een rechter aan te pas om Google de kant op te duwen die de klager wenst.

Ingewikkeld. Op het moment van schrijven van dit nieuwsbericht heeft Google zijn aanvraagprocedure voor het verwijderen van zoekresultaten in ieder geval nog niet aangepast: nog steeds wordt er nadrukkelijk verwezen naar de webmaster van de bronwebsite om daar de informatie weg te halen, waarna Google zijn zoekresultaten (pas) wil aanpassen. Deze procedure is dus nog niet conform het arrest van het Europese Hof. De vraag is of Google zijn procedure wel zal willen wijzigen, omdat het bedrijf niet zelf wil en kan bepalen of een zoekresultaat de privacy veel of weinig aantast.