Meeste webbrowsers bevatten lekken

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Op www.google.nl/familysafety/ heeft Google Nederland een website geopend met advies en hulpmiddelen voor veiliger internet voor kinderen.
peter kulche

Peter Kulche   Expert ElektronicaGepubliceerd op:18 februari 2011

Zo kunnen ouders en leraren leren op de site lezen hoe ze de standaard hulpmiddelen van Google kunnen gebruiken voor veiliger zoeken (met onder meer gefilterde resultaten) en hoe YouTube in veiligheidsmodus is om te schakelen. Er is een meldpunt voor ouders die vervelende en foute zaken kunnen doorgeven aan Google. Een aantal partners als Kind Online, Pestweb, Digivaardig & Digibewust geeft praktische adviezen. Ook enkele ouders geven in korte videofragmenten tips voor veiliger internetten met hun kroost.

Bron: Google

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