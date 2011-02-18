Meeste webbrowsers bevatten lekken

Zo kunnen ouders en leraren leren op de site lezen hoe ze de standaard hulpmiddelen van Google kunnen gebruiken voor veiliger zoeken (met onder meer gefilterde resultaten) en hoe YouTube in veiligheidsmodus is om te schakelen. Er is een meldpunt voor ouders die vervelende en foute zaken kunnen doorgeven aan Google. Een aantal partners als Kind Online, Pestweb, Digivaardig & Digibewust geeft praktische adviezen. Ook enkele ouders geven in korte videofragmenten tips voor veiliger internetten met hun kroost.

Bron: Google