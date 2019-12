Twee diensten voor gratis wifi in ruil voor je privacy

Nieuws|We schreven eerder dat hackers een gevaar zijn bij het gebruik van openbare wifinetwerken; nu moet je ook nog eens opletten dat je gegevens niet in handen komen van marketeers: de GroenLinks-fractie van de gemeente Utrecht stelde het City Wireless project aan de kaak. Burgers kunnen op diverse plekken in de stad alleen toegang krijgen tot 'gratis' internet door in te loggen met hun Facebook-account.

Achter het City Wireless project blijkt een commercieel bedrijf actief dat gegevens uit het Facebookprofiel gebruikt voor marketingdoeleinden. GroenLinks is ontstemd dat de gemeente Utrecht het commerciële wifi-project met €100.000 ondersteunt. De GL-fractieleden hebben Amsterdam en Den Haag gewaarschuwd, gemeenten waar City Wireless ook wifi-netwerken in de lucht brengt.

Social Spotter

Behalve City Wireless is er ook het wifibedrijf Social Spotter met een businessmodel dat nogal lijkt op City Wireless: consumenten krijgen gratis wifitoegang als ze met hun Facebook account inloggen en bepaalde persoonlijke gegevens delen. Of een 'like' voor een winkel verplicht is, is de Consumentenbond niet bekend. Winkels kunnen bij het bedrijf een vooringestelde router bestellen en krijgen een 'Social Spotter - Gratis wifi' sticker om op hun deur te plakken.

Wie de eigen Facebook-gegevens liever niet aan een wifi-bedrijf levert, kan beter een alternatieve wifi-provider zoeken. We hebben een aantal tips voor veilig wifigebruik onderweg.

(Bron: o.a. AD.nl, 10 oktober)