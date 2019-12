CBP-onderzoek remt Facebook niet af

Per 1 januari 2015 zal Facebook een vernieuwd privacybeleid voeren dat helder stelt dat het meer gaat doen met je persoonlijke gegevens. Dat is om meer aan je te kunnen verdienen. In het oude privacybeleid stond het meeste ook al, maar in vagere termen.

Facebook kan je profielfoto en je quotes ongevraagd gebruiken in advertenties die vrienden te zien krijgen. Op dit moment is het nog wel mogelijk je af te melden voor deze 'netwerkadvertenties'.

Bovendien geef je als gebruiker de rechten op foto's, video's en andere berichten uit handen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met gebruik van jouw materiaal in Facebookadvertenties.

Ook wil Facebook jouw advertenties gaan tonen die beter passen bij je interesses en die van jouw vrienden (die leveren meer clicks en dus geld op). Daarom wil Facebook meer van je gegevens gaan uitwisselen tussen Facebook, WhatsApp en Instagram, de laatste twee zijn ook van Facebook. Welke gegevens het precies zijn, blijft vaag.

Je gedrag buiten Facebook

Ook houdt Facebook beter in de gaten welke websites je bezoekt buiten Facebook om. Dat is mogelijk dankzij de Facebookcookie die elke website plaatst die Facebookcode geïntegreerd heeft (bijvoorbeeld om Facebookdiscussies op de site te faciliteren of berichten te 'liken'). Om deze gegevensuitwisseling tussen Facebook en externe sites te stoppen, tipt de advertentie-instellingenpagina van Facebook om je er voor af te melden via Your Online Choices, een initiatief van de advertentie-industrie. Dat stemt weinig hoopvol op een goede uitvoering.

'Loop eens binnen!'

Als laatste zal Facebook je exacte locatie (via de GPS-ontvanger in je telefoon) vaker gebruiken voor gerichte advertenties (op je telefoon). Dit is niet nieuw: eerder dit jaar triggerde bij een medewerker een bezoek aan station Den Haag CS de weergave van een banner van het naastgelegen winkelcentrum Babylon: 'Loop eens binnen!'

Wie dit allemaal niet wil, heeft pech. Je moet met de nieuwe privacyregels akkoord gaan wil je Facebook blijven gebruiken. Via de privacy-opties in Facebook kun je je maar gedeeltelijk (zoals die netwerkadvertenties) uitschrijven voor het brutale gegraaf in je gegevens en dat is eigenlijk schandalig.

Alternatieven voor Facebook

De beste keuze voor je privacy is je Facebook account verwijderen. De vraag is hoeveel mensen zo ver zullen gaan. Bij de overname van WhatsApp door Facebook speculeerden velen op een overstap naar een andere messenger-app, maar bleven WhatsApp toch trouw. Toch is het nu een uitgelezen moment eens te kijken welke alternatieven er zijn voor Facebook. We zullen nog in december een vergelijking publiceren van concurrerende sociale netwerken.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stelt een onderzoek in naar de nieuwe privacyregels en heeft Facebook gevraagd de invoering uit te stellen. Het internetbedrijf heeft het CBP al gemeld gewoon door te gaan met het nieuwe privacybeleid.