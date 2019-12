Opnieuw een zaak tegen Facebook

Nieuws|Facebook schortte vorig jaar de gegevenskoppeling tussen Facebook en WhatsApp op omdat Europese privacy-toezichthouders in het geweer kwamen. Een Duitse consumentenorganisatie begint nu een zaak tegen Facebook omdat het bedrijf in de paar maanden van de koppeling ook gegevens van niet-Facebookgebruikers heeft verzameld.

De Duitse consumentenorganisatie Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) heeft een klacht tegen WhatsApp ingediend bij de Berlijnse rechter. WhatsApp paste vorig jaar de voorwaarden aan, die aangeven dat gegevens van gebruikers worden gedeeld met moederbedrijf Facebook. Dat gold ook voor gebruikers die zelf geen WhatsApp of Facebook gebruiken, maar wel in het telefoonboek van WhatsApp-gebruikers staan.

Onrechtmatig

VZBV vindt dat WhatsApp onrechtmatig handelt door de gegevens te verzamelen, zonder dat gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven. Waar het de Duitse VZBV nu om te doen is, is dat eerder gedeelde gegevens ook niet meer worden gedeeld en dat WhatsApp dit ook niet meer in de toekomst zal doen.

Toezichthouders

Vorig jaar is WhatsApp gestopt met het delen van gegevens, naar aanleiding van klachten van de Europese toezichthouders, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. In een brief vroegen de toezichthouders om meer uitleg over het delen van gegevens, omdat ze bezorgd zijn dat er ook gegevens worden gedeeld met Facebook voor andere doeleinden dan verbeteringen van Facebook-diensten en advertentie-ervaringen.

Europese commissie

De Europese commissie beschuldigde snel daarna Facebook van het geven van misleidende informatie ten tijde van de overname van Whatsapp in 2014. Facebook zei toen dat het technisch niet mogelijk was om accounts van beide diensten te combineren.

Veel consumenten zijn van WhatsApp afhankelijk. De Consumentenbond vindt het delen van gegevens van WhatsApp-gebruikers met Facebook ongewenst. We volgen de rechtszaak en maatregelen van toezichthouders met belangstelling.

Overstappen naar Signal

Wil je dit niet afwachten, en zelf wat doen? Je kunt overstappen naar een privacyvriendelijk alternatief voor WhatsApp, zoals Signal. Signal kwam het beste uit onze vergelijking van 5 messenger-apps. Vergeet niet je vrienden op de nieuwe app te wijzen en vraag of zij die ook willen gebruiken, want als jij als enige op die app zit, heb je er niet zoveel aan. Wacht ongeveer 3 weken. Kijk dan of je genoeg vrienden op de nieuwe chat-dienst hebt om WhatsApp te verwijderen en je account op te heffen. Dat doe je als volgt: