Volg mij niet: beschikbaar in Firefox

Nieuws|Producent Mozilla heeft een nieuwe proefversie van webbrowser Firefox 4 uitgebracht, waarin de aangekondigde 'do not track' functie is opgenomen.

Via de 'do not track' (volg mij niet) functie kunnen de Firefox 4-gebruikers aan websites laten weten dat ze tijdens het surfen niet gevolgd willen worden. De gebruiker moet de functie wel zelf inschakelen.

Met 'volg mij niet' ingeschakeld geeft Firefox 4 aan bezochte websites een seintje dat de gebruiker niet wil dat zijn surfgedrag en persoonlijke voorkeuren worden doorgegeven aan derde partijen (zoals advertentienetwerken). Dit laatste gebeurt nu wel en zonder toestemming van de internetter. Sterker nog: de internetgebruiker wordt niet eens op de hoogte gesteld.

De EU wenst wetgeving - ook in Nederland - die regelt dat consumenten zogeheten cookiebestanden van de pc kunnen weren. Deze bestanden kunnen allerlei informatie bevatten over onder meer de voorkeuren van internetgebruikers. Via deze cookies kunnen internetbedrijven ook een profiel van de computergebruiker opbouwen. Deze informatie kunnen zij zelf gebruiken of weer verhandelen.

Ook de Consumentenbond is warm voorstander van een heldere keuze voor de consument, zie een recent nieuwsbericht.

De volg mij niet optie zoals nu in Firefox 4 opgenomen is een goede stap. Mozilla laat in een blogbericht echter weten dat gebruikers niet direct zullen merken dat adverteerders en websites zich aan de do-not-track optie zullen houden.

De proefversie van Firefox 4 inclusief ‘do not track’ is te downloaden van www.mozilla.com/en-US/firefox/beta/.