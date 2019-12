WhatsApp opengesteld voor reclame

Nieuws|Een nieuwe privacyverklaring in WhatsApp kondigt aan dat bedrijven je aanbiedingen kunnen doen in de app. Ook worden jouw WhatsApp-gegevens gedeeld met Facebook, de eigenaar van WhatsApp.

De nieuwe privacyverklaring die verschijnt in WhatsApp (en die je verplicht moet accepteren om de messaging dienst te kunnen blijven gebruiken) meldt dat WhatsApp jouw gegevens wil delen met bedrijven. Daardoor kunnen zij 'beter' met hun klanten communiceren via WhatApp. Er kunnen serviceberichten maar ook aanbiedingen van de bedrijven tussen jouw berichten verschijnen. Ook zouden advertenties op Facebook nog meer op jouw interesses afgestemd worden. Het delen van jouw gegevens met Facebook en met bedrijven zou volgens WhatsApp niet gaan om de berichten zelf.

Datadelen afwijzen

De eerste 4 weken na de aankondiging van de koppeling (eind augustus) kon je het datadelen nog wel afwijzen, zodra de privacyverklaring verscheen. Inmiddels is de optie verdwenen bij de bestaande WhatsApp gebruikers. Alleen bij nieuwe gebruikers is de optie nog wel beschikbaar.

In de FAQ van WhatsApp staat overigens een opmerking dat ook bij afwijzen van het datadelen enige informatie tóch wordt gedeeld met Facebook en bedrijven:

“Indien je jouw accountinformatie niet wilt delen met Facebook om jouw ervaring met advertenties en producten op Facebook te verbeteren, zorg er dan voor dat deze optie niet geselecteerd of aangevinkt is.

Facebook en de Facebook-bedrijvengroep zullen alsnog deze informatie ontvangen en gebruiken voor andere doeleinden, zoals voor het verbeteren van de infrastructuur- en afleveringssystemen, het begrijpen hoe onze Diensten of die van hun worden gebruikt, het beveiligen van systemen, en het bestrijden van spam, misbruik of schendingen.”

Koppeling met Facebook

WhatsApp versleutelt sinds kort alle berichten (appjes) maar houdt wel een database bij met gebruikersinformatie. De nieuwe privacyverklaring meldt dat de WhatsApp-database gekoppeld wordt aan de database van Facebook. Er gaan dus gegevens tussen WhatsApp en Facebook uitgewisseld worden.

In de praktijk is die koppeling er al lang. Een medewerker van de Consumentenbond zag een jaar geleden een loodgieter die hij 5 jaar geleden een keer gebeld had als 'vriend' gesuggereerd worden in Facebook. Facebook gebruikt dus al de door WhatsApp opgezogen telefoonnummers uit het adresboek van de telefoon voor de vriendsuggesties op Facebook.

Facebook verklaart dat de koppeling van WhatsApp en Facebook-accounts mede kan helpen om spammers op beide platforms in één keer het zwijgen op te leggen.

Datagraaien verontrustend

Het datagraaien door Facebook neemt dus verder toe, nu via WhatsApp. Dat is verontrustend want WhatsApp is voor menig gebruiker een essentiële messaging dienst geworden, in zekere zin ook een alternatief voor Facebook, door bijvoorbeeld de komst van 'besloten' groeps-apps in WhatsApps. Wrang is dat WhatsApp tot nu toe beloofd heeft dat het zonder reclame zal werken en dat het ook geen data zal delen met bedrijven.

De Europese privacywaakhonden, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, hebben Facebook kritische vragen gesteld en gevraagd (voorlopig) de gegevenskoppeling op te heffen. Facebook meldt Reuters inmiddels met de EU-autoriteiten om de tafel te zitten.

Alternatieven voor WhatsApp

Wie een privacy vriendelijk alternatief voor WhatsApp zoekt, kan kiezen uit vele messaging apps. Wij bespreken een vijftal apps waaruit op dit moment Signal als (voorzichtige) favoriet naar voren komt. De kans is wel klein dat je vrienden de app ook al gebruiken.

Een goed plan is een tijdje een alternatieve messenger-app naast WhatsApp te gebruiken. En gaandeweg steeds meer vrienden naar de alternatieve app (bijvoorbeeld Signal) te lokken. In een keer WhatsApp verlaten is niet praktisch omdat je dan ook een handig en goedkoop communicatiemiddel met je vrienden verliest.