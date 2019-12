Nieuwe scam op Facebook: 'WhatsApp'

Het App-centrum van Facebook meldt dat circa 10.000 mensen de zogenaamde WhatsApp Messenger-app hebben geïnstalleerd. Wie hem op dit moment probeert te installeren, krijgt een foutmelding op het scherm. Het lijkt erop dat Facebook de app onklaar aan het maken is.



Als je een scam-app als deze installeert (bijvoorbeeld omdat een vriend op Facebook hem zogenaamd tipt) geef je toegang tot gegevens in het persoonlijke profiel. Per app verschillen de eisen maar de brutaalste vragen naar adres, telefoonnummer, adresboek, relatiestatus, werkervaring, willen persoonlijke berichten namens jou kunnen sturen, foto's kunnen zien, et cetera.

Welk concreet misbruik gebeurd is, of wat de maker van app voor ogen had, is nog niet duidelijk.

'Dislike'

Eerder dit jaar wezen wij en andere nieuwsbronnen op de scam-app 'Dislike-button'. Op zich een aardig idee voor een toevoeging aan Facebook (Vind ik niet leuk), maar ook hierbij hadden de makers foute bedoelingen.

Het probleem bij de apps van Facebook is dat Facebook een open platform is waar ontwikkelaars alleen maar hoeven te verklaren dat ze geen snode plannen hebben met hun apps. Er is geen echte toegangscontrole, zoals bij de appstores van de mobiele besturingssystemen van Apple en (enigszins) Google (Android).

Apps en scam-apps verwijderen

Heb je al een scam app zoals van zogenaamd 'WhatsApp' geïnstalleerd? Zo kun je hem verwijderen: Log in op Facebook, klik op het naar beneden wijzende driehoekje, kies Accountinstellingen en vervolgens Apps. Met een klik op het kruisje naast de vermelding gooi je de app weg.

Kijk meteen of er niet meer apps in het lijstje staan die ook wel wegkunnen; al die apps hebben voortdurend toegang tot je gegevens!

